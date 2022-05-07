Мамин торт тепер їдять далеко від дому – У лютому життя українки Елени Філіпчук та її родини змінилося в одну ніч, і тепер жінки родини рятуються від війни в Каяані

Julkaisemme jutun ukrainan kielellä. Майбутнє у Фінляндії повністю відкрите, але цієї неділі мам привітають і фіни, i українці.

Минулого року під час Дня матері Елена Філіпчук вже їздила з України до Фінляндії та Сатакунта збирати полуницю.

Так, на святі доньки Даша Кузьмич, Вікторія та Марина Філіпчук не отримали традиційний пиріг, який пекла мама.

День матері в Україні відзначають одночасно з Фінляндією. Даша і Вікторія вже виїхали з дому батьків, у Даші є маленький син Артем, якому рік і сім місяців.

Елена Філіпчук (попереду) багато гуляє з родиною біля водонапірної вежі. Вікторія Філіпчук (злiва), Марина Філіпчук та Даша Кузьмич, на руках у неї син Артем. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Але останніми роками День матері зазвичай відзначали разом. Мамі дарували подарунки, на свято пригощалися солодощами, розміщували фото у Фейсбуці.

Коли дівчата були маленькими, вони майстрували картки та малювали для мами. Мама Елени завжди пекла торти з різними смаками, на які так сподівалися діти. Улюблений торт Вікторії – безе.

Рік тому Україна жила звичайним життям. В Кайянi vати й доньки тепер кажуть, що фактично жили цілком нормальним життям до ранку 24 лютого, коли Росія почала напад на Україну.

У ноутбука є фотоспогади з України. Їх переглядає Даша, на руках син Артем. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Жінки кажуть, що наперед ніхто нічого не говорив і не повідомляв, і ніхто толком не розумів, що відбувається. Війна взяла та почалася. О четвертій годині ранку по всій країні почалися вибухи.

Даша живе з власною родиною в Коломиї, на заході України, неподалік від румунського кордону. У той час у неї в гостях була сестра Вікторія, яка навчається на першому курсі університету.

Даша зателефонувала мамі на півдні країни в Благовіщенці і розбудила її о сьомій ранку з інформацією: зараз в Україні війна.

У телефоні є гарні фотографії та відео з минулих років. Зліва Вікторія, Елена, Даша та Марина. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Чоловік Дашi – поліцейський, якого одразу викликали на роботу. Сама Даша також працює в поліції. Чоловік зателефонував Даші з робочого місця, щоб вони їхали з міста до матері в невелике село за 16 км. Там було б безпечніше, якби не було бомбосховищ.

Вони поїхали. На телебаченні почали з’являтися новини про війну. Телефон працював весь час, також можна було стежити за новинами.

У квартирі у Лехтiкангас є все необхідне. Елена накриває стіл. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Вікторії на 18-й день народження подзвонила мама: мама запитала, чи поїде вона до Фінляндії.

Наринула паніка. Ніхто не знав, що буде бомбардувати далі. Однак у перші дні була надія, що війна скоро закінчиться

Але жінки кажуть, що "він" (Путін) почав бомбити міста за військовими об’єктами. Надія на швидке проходження війни згасала, і багато хто вирішив покинути батьківщину.

Наприкінці березня в Україні вже місяць тривала війна. Вікторії на 18-й день народження подзвонила мама: мама запитала, чи поїде вона до Фінляндії. Останні два літа Елена була на сезонній роботі на зборі полуниці в Лайтілі та Порі. Фінляндія була б звичною і безпечною країною.

Вікторія хотіла, хоча були сумніви щодо продовження навчання. Що ще важливіше, життя було б врятовано

Ой, коли вже Артем важкий, сміється бабуся хлопчика Елена. Праворуч Марина. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Мати Елена та дочки Вікторія та Марина, 13 років, їхали автобусом через Умань у центральній Україні до Польщі та Варшави.

Найдраматичніша ситуація по дорозі сталася, коли з вікна автобуса вони побачили, як бомба влучила в нафтовий бак і бак вибухнув. Жінка родом із Iрпеня почала кричати: "Ми тут усі помремо".

Більшість людей в автобусі навіть не знала, куди поїхати, головне було просто рятуватися.

Елена, Вікторія та Марина потрапили у великий приймальний центр у Варшаві. Ліжка стояли поруч, собаки й кішки були в одній кімнаті з людьми.

Елена представляє фотографію, зроблену в Україні, на якій Вікторія, у гарному костюмі, закінчила школу. Поруч сестра Марина. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Прийом був добрим та дружнім. Центр забезпечував харчування тричі на день і можливiсть помитися. Знайомі сім'ї поїхали до різних країн Європи та скрізь їх приймали добре.

Тріо прибуло до Каяані з Варшави на автобусі, організованому Янне Суутарі на початку квітня. Трохи пізніше Даша приїхала самостійно в Каяані разом з Артемом.

Даша каже, що вони ще не втратили близьких. Будинки стоять, а чоловіки живі.

Прийом у Каяані був хороший. Зараз сім'я проживала в Каяані близько місяця. Вони чекають свого особистого ідентифікаційного номера і, за їхніми словами, не можуть подати заявку на роботу до цього. Iнструктори сказали, що спочатку варто відпочити.

Фото років тому, коли в рідній країні все було нормально. Юрій та Елена Філіпчук та маленькі донечки. ФОТО: Домашній сімейний альбом

Вікторія продовжила навчання в університеті віддалено. Марина віддалено відвідує сьомий клас української школи.

Сім'я живе в кварталі квартир у районі Лехтiкангас у водонапірної вежі. Квартира акуратна, але прикрашена дуже просто. Меблі не так багато, є іграшки та книги для дитини. У залі сидить великий плюшевий ведмедик.

Інтерв'ю з цією історією було проведено в районному офісі Лiги захисту дітейу iм. Маннергейма (MLL) у центрі Каяані. Немає спільної мови, Тому між Фінляндією та Росією розвернулася помічниця організації Анна Кучевська.

Сім'я зв’язалася з MLL, коли хтось мав посилання на українську групу в сервісі, як WhatsApp. У Каїнуу є сервіс "знайди друга" с MLL, і сім'я вже зустріла місцевого друга.

Елена та її дочки люблять ходити та гуляти. Вони із задоволенням ходять у Каяані пішки, хоча на автобусі можна їздити безкоштовно.

Коли сім'я вирішила втекти до Фінляндії місяць тому, внутрішня ситуація все ще була тяжкою, і люди все ще були в паніці.

Даша каже, що вони ще не втратили близьких. Будинки стоять, а чоловіки живі. Чоловіки Елени та Саші контактуються щодня. Якщо від дружин нічого не чути, чоловіки самі називатимуть у Каяані.

Елена та Юрій Філіпчук святкують разом із донькою роки тому в Україні. ФОТО: Домашній сімейний альбом

Мати Елени все ще живе в Одесі: 70-річна бабуся дівчат не хотіла залишати свій дім ніде. Сестра Елени також живе в Одесі.

За словами Елени, ті, хто залишився там, все ще сподіваються, що все спрацює. Багато хто боїться залишити свій дім до незнання. Крім того, багато матерів залишилися у рідній країні, оскільки хочуть бути близькими до свого сина, що воює.

На початку тижня фінське телеграфне агентство STT повідомив, що за останні тижні напади Росії проти Одеси зросли.

Даша та Дмитро Кузьмич вдома, коли ще все було добре. На руках син Артем. ФОТО: Домашній сімейний альбом

Тепер у них все ще є дім, щоб повернутися, але це довго?

Ще невідомо, чи в цю неділю чоловіки в Україні пам’ятають День матері. Україна завжди святкує Міжнародний жіночий день, тому про День матері часто доводиться чоловікам нагадувати.

Елена, Даша, Артем, Вікторія та Марина не знають, коли вони повертаються в Україну. Звичайно, якщо війна закінчиться швидко, вони хочуть повернутися додому. Тепер у них все ще є дім, щоб повернутися, але це довго?

У Каяані все добре. Ця українська сім’я вже місяць рятується від війни. Зліва позаду Даша Кузьмич, у неї на руках Артем, Елена Філіпчук і попереду Вікторія і Марина. ФОТО: Юссі Пох'явріта

Або чоловіки приїдуть до Кайнуу, якщо вдома залишатиметься неможливо? Складні запитання, які зараз не мають відповідей.

А як щодо того, як цього року провести День матері в сім'ї? Дочки негайно реагують на це навіть зараз, мама і тепер пектиме смачний торт. Всі сміються.

Публікуємо статтю в Інтернеті українською мовою. Це можна читати безкоштовно. Переклад Suomen Tulkkauspalvelu.