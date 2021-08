11 uutta koronatartuntaa Kainuussa – Paltamon koulussa yksi jatkotartunta

Kainuun soten mukaan keskiviikkona Kainuussa todettiin 11 uutta koronatartuntaa, joista kahdeksan jo karanteenissa olleilla.

Karanteeneja määrättiin yhteensä 44, joista 11 ulkopaikkuntalaisille. Tartunnoista yksi on Paltamosta, yksi Sotkamosta ja muut Kajaanissa.

Sote testasi Paltamon Korpitien koulun 4. ja 7. luokan oppilaat ja opettajat keskiviikkona viime viikkoisen altistumistilanteen vuoksi. Testauksessa todettiin yksi jatkotartunta. Osa oppilaista palaa kouluun, kun negatiivisen testituloksen saaneita ei aseteta karanteeniin.

Kainuun ilmaantuvuus on tällä hetkellä 227 kahden viikon ajalta. Karanteenin ulkopuolisten tartuntojen määrä on ollut laskusuunnassa. Edelleen tartuntoja on runsaasti perhe- tai muissa yhteisöissä, joissa toimitaan lähikontakteissa. Tartunnan saaneet ovat pääosin nuoria ja kokonaan rokottamattomia tai yhden rokotusannoksen saaneita.

Kainuun kokoontumisrajoitukset päättyvät perjantaina. Näitä korvaavat tarkennetut suositukset, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeisiin.

STM:n suosituksessa ei jatkossa kohdenneta rajoituksia toimintaan, jonka ei arvioida muodostavan suurta riskiä taudin väestöleviämiselle. Erityisesti lasten ja nuorten harrastuksiin ja muuhun toimintaan kohdistuvia rajoitustoimia tulee välttää ja pitää niitä viimesijaisena keinona.

Toisaalta linjaus edellyttää myös nuorilta ohjeiden ja suositusten noudattamista.

– Yhteiskuntaa ei voi sulkea loputtomiin, joten vaihtoehtona on rokottautua ja noudattaa tarpeenmukaisia varotoimia. Emme voi myöskään sulkea pois muuntuvia virustyyppejä, joten vaihtoehdot, jossa luovuttaisiin kaikista toimista tai jätettäisiin rokotuskattavuus alhaiseksi, eivät ole realistisia, arvioi pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Käytännössä ohjeet tarkoittavat, että tapahtumissa on käytössä noin 75 prosenttia maksimitilasta ja istutaan tai seisotaan riittävän väljästi osoitetuilla paikoilla. Riittävällä väljyydellä tarkoitetaan sitä, ettei osallistujien kesken synny riskiä fyysiseen kontaktiin.

Suositukset koskevat yhtä lailla yksityisiä tilaisuuksia kuin kaupallisia tai julkisia toimijoitakin.

Olennaista on huomioida tilaisuuden luonne.

– Esimerkiksi koulutustapahtuma edellä mainituilla järjestelyillä noudattaa hyvin ohjeistusta. Mutta mikäli osallistujat sen päätteeksi viettävät esimerkiksi saunaillan ja viettävät vapaa-aikaa lähikontaktissa ilman varotoimia, on aiempi suojautuminen tehty turhaksi. Sama pätee työpaikoilla tai harrastuksissa eli turvavälivaatimus on erilainen naamakkain huudettaessa kuin katsomossa istuessa, selventää Koukkari.

Koska osallistujien rokotesuoja voi olla vaihteleva, toistaiseksi tulee noudattaa varovaisuutta myös sen osalta. Rokottamattoman tai yhteen kertaan rokotetun sairastumisriski on merkittävästi suurempi kuin täyden rokotussarjan saaneella.

Esimerkiksi perheen lähipiirissä, jossa kaikki ovat kahdesti rokotettuja, voi varsin turvallisesti tavata ystäviä. Rokotus ei täysin poista viruksen leviämistä tai tartunnan saamista, mutta tutkimustiedon mukaan kaksi rokoteannosta pienentää vakavan taudin riskin erittäin pieneksi.

Yksityiskohtaisia ohjeita kaikkiin tilanteisiin ei ole mahdollista antaa, mutta suositusten henkeä noudattamalla pienennetään tartuntojen riskiä, kunnes rokotuskattavuus suojaa lähes koko väestön. Kainuun soten verkkosivuille on koottu lisää toimintaohjeita ja suosituksia eri tilanteisiin.