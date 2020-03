Helsinkiläisen koulun oppilaita ja jalkapallojoukkue määrättiin karanteeniin – Yhteensä kuusi ihmistä on sairastunut Suomessa koronavirukseen

Helsingissä sijaitsevan Viikin normaalikoulun oppilaita ja opettajia on määrätty karanteenin, koska yksi koulun oppilaista on saanut koronavirustartunnan. Karanteeni koskee myös jalkapallojoukkuetta, jossa lapsi pelaa. Yhteensä karanteenissa on 130 henkeä ja se kestää 14 vuorokautta. Käytännössä karanteenissa olevat pysyttelevät kotona. Koululaisten opetus toteutetaan kotiopetuksena.

Asiasta kerrottiin sunnuntai-iltana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Husin) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) yhteisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Altistuneiden nimet ovat terveydenhuollon toimijoiden tiedossa ja heihin kaikkiin tullaan olemaan yhteydessä.

Husin alueella koululaisen lisäksi myös eläkeikäinen mies on saanut koronavirustartunnan. Molemmat sairastavat tautia kotona.

Eläkeikäinen mies ja koululainen ovat Husissa perjantaina varmistetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähipiiriä. Koululainen on käynyt viime keskiviikkona lieväoireisena koulussa.

– Hänen tartuttavuutensa arvioidaan olevan hyvin heikko, mutta toki mahdollinen, sanoi Husin ylilääkäri Asko Järvinen.

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori kertoi perustaneensa koronavirustilannetta koordinoivan työryhmän.

– Helsinki on jo hyvin varautunut jopa mahdolliseen pandemiaan, Vapaavuori kertoi tiedotustilaisuudessa.

Suomessa koronavirustartuntojen riski arvioidaan tällä hetkellä hyvin pieneksi, koska tunnistamattomia tartuntaketjuja ei ole.

Koronavirustartunnan on saanut Suomessa nyt yhteensä kuusi ihmistä. Suomessa on tällä hetkellä tutkittu noin 90 henkilön näytteet osana tapausmääritystä. Tämän lisäksi on tutkittu yli 130 näytteen tulokset liittyen influenssaseurantaan.

– On haluttu tarkistaa löytyykö koronatapauksia tapausmäärittelyn ulkopuolelta. Yhtään tapausta ei ole todettu, sanoi ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta.

THL:n mukaan tautitapauksia vaikuttaa tulevan tällä hetkellä enemmän Kiinan ulkopuolelta.

– Globaalisti on raportoitu noin 90 000 koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Valitettavasti tautiin menehtyneitä on noin 3000, sanoo tilannetta seuraava Puumalainen THL:sta. Hänen mukaansa 80 prosenttia tai enemmän sairastaa lieväoireisen taudin. Vakavampia taudinkuvia on lähinnä ikääntyneillä tai henkilöillä joilla on perussairauksia.

THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttama Covid-19-tauti saa aikaan influenssan kaltaisia oireita. Suurimmalla osalla potilaista oireet ovat lieviä. Osa potilaista voi saada keuhkokuumeen. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

Täydennetty uutista 1.3.2020 kello 20.39 tiedotustilaisuudessa kerrotuilla kommenteilla