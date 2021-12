17 uutta koronatartuntaa ilmi Kainuussa – neljäs rokote tarjolla voimakkaasti immuunipuutteisille

Kainuussa on löytynyt maanantaina yhteensä 17 uutta koronatartuntaa. Tartunnoista 7 on Kajaanissa, 2 Kuhmossa ja 2 Puolangalla.

Kuusi tapauksista on ulkopaikkakuntalaisilla. Mahdollinen koronavirukselle altistumispaikka on Kuhmossa Syke Plus -kuntosalissa, jossa on voinut altistua joulupäivänä kello 9–11.

Joulun ja uudenvuoden aikana lisääntynyt matkustaminen ja ihmisten liikkuminen saattaa nopeuttaa viruksen leviämistä myös Kainuussa. Edellisen viikon ajalta noin puolet alueen tartunnoista on ollut ulkopaikkakuntalaisilla. Kainuun sote kertoi maanantaina, että joulunpyhiltä on kirjattu 35 koronatartuntaa.

Rokotuspisteet ovat avoinna koko viikon – neljäs rokote tarjolla

THLn mukaan Suomessa kolmannen koronarokotteen on saanut 19,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kainuussa kolme rokotetta on saanut 28 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Kaksi rokoteannosta on valtakunnallisesti saanut 83,5 prosenttia väestöstä, mutta Kainuu on hieman keskiarvon yläpuolella 84,4 prosentin rokotuskattavuudella. Koko maassa vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 87,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Kolmas koronarokotus on mahdollista saada kaikkien 18 vuotta täyttäneiden, kun toisesta rokotteesta on kulunut 4 kuukautta. Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville suositellaan kolmatta rokotetta, kun toisesta rokotteesta on kulunut 3–4 kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisille toisen ja kolmannen rokotteen annosväliksi suositellaan kahta kuukautta. Neljäs rokote on tarjolla voimakkaasti immuunipuutteisille 3–4 kuukautta kolmannesta rokotteesta.

Koronarokotus 5–11-vuotiaille riskiryhmään kuuluville lapsille on mahdollista ajanvarauksella Kajaanissa Kaukametsän opistolla keskiviikkoisin. Terveiden 5-11 vuotiaiden rokotukset pyritään aloittamaan viikolla 2. Rokotukset toteutetaan koululaisten osalta kouluilla ja neuvolaikäiset rokotetaan neuvolassa.

Rokotuspisteet ovat avoinna koko viikon ja rokotteita on riittävästi. Rokotusajat -ja paikat koko Kainuussa löytyvät Kainuun soten sivulta:

Uudet rajoitukset eivät koske Kainuuta

Koko maassa tiistaina voimaan tulleet koronaepidemian hallintaan liittyvät rajoitukset eivät koske perustasolla olevia Kainuuta, Pohjois-Karjalaa, Itä-Savoa ja Ahvenanmaata. Myös sisärajavalvonta otetaan käyttöön tänään.

Schengen-alueelta Suomeen saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta tai puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista sekä alle 2 vuorokautta vanhasta negatiivisesta koronavirustestituloksesta.

Sote muistuttaa, että matkustajien on hyvä huomioida eri maiden, lento- ja laivayhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia maahanpääsyn edellytyksenä, vaikka Suomi ei vaadi Suomen kansalaiselta negatiivista testitulosta Suomeen saavuttaessa.