200 koronatestiä maksaa Kainuun sotelle vuorokaudessa 21 200 euroa – Testaustahdin voi tarvittaessa jopa tuplata

Koronavirustartunta todetaan virusta mittaavalla menetelmällä, ei vasta-ainetestillä, joka kertoo viruksen aiheuttaman sairauden sairastamisesta aiemmin. Potilaan sairastaessa vasta-aineita ei ole vielä muodostunut, vaan tämä voi tapahtua vasta myöhemmin.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tällä hetkellä Kainuun sote pystyy ottamaan 200 koronavirusnäytettä päivässä. Näytteet analysoi Nord­la­b Kainuun keskussairaalassa ja kapasiteetin ylittyessä myös Ou­lussa, minne näytteet tarvittaessa lähetetään. Vas­tauk­set tes­tei­hin saa­daan pää­sään­töi­ses­ti 1–2 vuo­ro­kau­den ku­lues­sa tes­tin saa­pu­mi­ses­ta la­bo­ra­to­rioon. Testissä käyneen tulee odottaa negatiivinen testitulos ennen työpaikalle, kouluun tai päivähoitoon palaamista.

Suomen hallitus linjasi viime viikolla, että testaamista pitää vauhdittaa. Tavoitteena on, että testeihin pääsisi vuorokaudessa ja tulokset saisi jo 24 tunnin kuluessa. Nopeuttaminen auttaisi tartuntaketjujen jäljittämisessä ja leviämisen ehkäisemisessä.

Koukkari arvioi, että Kainuun sote voi parhaimmillaan nostaa näytteenottokapasiteetin 400 näytteeseen vuorokaudessa. Tämä merkitsisi näytteenottoa aamukahdeksasta iltakymmeneen seitsemänä päivänä viikossa. Yksi työpari pystyy Koukkarin mukaan ottamaan noin 20 näytettä tunnissa.

Jo 200 vuorokausittaista koronavirusnäytettä pandemiapäällikkö kuvailee "järkyttäväksi määräksi". Hintalappukin nousee pilviin, sillä koronavirustesti maksaa ilman arvonlisäveroa 106 euroa. 200 testiä päivässä maksaa siis 21 200 euroa ja sama tahti 148 400 euroa viikossa.

Koronan toista aaltoa Koukkari ennakoi Kainuussa lieväksi.

"Massiivista laajaa sairastamista, jossa potilasmäärät muuttuvat vaikeasti hallittavaksi, pidän epätodennäköisenä, mutta korostan, että siihenkin on suunnitelmat olemassa. Luultavampaa on, että tämä on kestoltaan määrittelemätön riesa, jonka kanssa täytyy vaan yrittää pärjätä."

Kainuun sote ohjeistaa koronatartuntaa epäileviä tekemään testin omao­lo.fi -pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan laboratoriotes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin tes­tia­jan saa soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun sote kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den, eli 106 euroa, tes­tin suo­rit­ta­jal­le.