24 uutta tartuntaa maanantaina – Kajaanin rajoituspäätökset keskiviikkona

Kajaanin koronatilanne jatkuu vaikeana. Kainuun sote kertoo tiedotteessa, että Kajaanissa on todettu maanantaina 24 uutta koronatartuntaa, joista valtaosa jo aiemmin karanteenissa olleilla henkilöillä. Tartunnoista 21 on Kajaanissa ja kolme Sotkamossa. Uusia karanteeneja on määrätty noin 50.

Tartuntoja todetaan tällä hetkellä erityisesti nuorilla ja alle 40-vuotiailla rokottamattomilla kainuulaiseen kantaväestöön kuuluvilla.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 295,8 kahden viikon ajalta. Kajaanissa se oli eilen noin 400.

Leviämisvaiheen rajoituspäätökset keskiviikkona

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi maanantai-iltana Kajaanin olevan epidemian leviämisvaiheessa. Yksittäisen kunnan tapauksessa rajoituksista päättää Kainuun soten yhtymähallitus, joka kokoontuu keskiviikkona.

Yhtymähallitukselle esitetään tartuntatautilain mukaisia yleisölle avoimien tilojen lähikontaktien rajoittamista (ns. turvavälipäätös) sekä yleisö- ja tapahtumatilojen väliaikaista sulkemista. Rajoitukset koskisivat muun muassa tiettyjä ryhmäliikunta- ja ryhmäharrastustiloja, kuntosaleja, uimahallia ja kauppakeskusten oleskelutiloja.

Mahdollisista ravintolarajoituksista ei tehdä alueellisia tai paikallisia päätöksiä, vaan niistä vastaa Valtioneuvosto.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä päätti maanantaina lisäksi suosittaa, että matkustamista Kajaaniin tai Kajaanista tulee toistaiseksi välttää.