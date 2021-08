34 uutta tartuntaa viikonloppuna Kainuussa – Kahteen kertaan rokotetut vanhukset ovat saaneet taudin rokottamattomilta

Ilmaantuvuusluku on noussut. Tartunnat keskittyvät Kajaaniin. Myös Sotkamossa on tapauksia.

Kainuussa on viikonlopun aikana tullut tähän mennessä yhteensä 34 uutta tartuntaa.

Lauantaina Kainuun sote tilastoi 17 uutta tartuntatapausta, joista 14 on Kajaanissa ja kolme Sotkamossa. Sunnuntaina kello 17.30 mennessä raportoitiin 17 tapausta, kaikki Kajaanissa.

– Tilanne on erittäin huono, kommentoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari tämänhetkistä tilannetta.

– Arvelen, että lauantaiset Kajaanin kaupungin toimet ovat vasta alkusoittoa.

Lauantaina Kajaanin kaupunki tiedotti , että se sulkee maanantaista alkaen kaiken ryhmäsisäliikuntatoimintansa ja myös sisäliikuntapaikkansa. Ne avautuvat vasta, kun toisin ilmoitetaan.

Maakunnan ilmaantuvuusluku nousi viikonloppuna. Nyt se on 282 / 100 000 / 14 vrk.

Kahteen kertaan rokotettuja vanhuksia on sairastunut

On tapauksia, joissa kahteen kertaan rokotetut vanhukset ovat saaneet tartunnan, Koukkari kertoo.

– Yhteinen nimittäjä näissä ikävä kyllä näyttäisi olevan se, että tauti on saatu rokottamattomalta.

Lähes joka kolmas ikäluokasta 20–39 on yhä ilman ensimmäistä rokotusta Kainuussa.

Aivan valtaosa koronatapauksista tulee edelleen lapsiin ja nuoriin. Aivan valtaosa tulee rokottamattomiin, hän lisää.

– Jos tulokulma ei rokottautumiseen hyvin äkkiä ala muuttua, niin tämä on aika lailla huolestuttavaa.

Kainuun 12–15 -vuotiaista 59,6 prosenttia on rokotettu ensimmäistä kertaa. Tilasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Kouluissa on järjestetty rokotusmahdollisuuksia.

– Pikkukouluja lukuun ottamatta kaikki koulut on kierretty rokottamassa, mutta 40 prosenttia ikäluokasta on ilman rokotusta, Koukkari sanoo.

– Siellä, missä ei ole rokotuskattavuutta, on tautitapauksia.

Tauti tarttuu kontakteissa ja perhepiirissä

Tauti leviää nuorissa ja perheissä. Tauti leviää kontakteissa, Koukkari muistuttaa.

Kaksi kolmasosaa tartunnoista eli valtaosa Kainuun tartunnoista on 0–40 -vuotiailla.

Viimeisen puolen vuoden aikana 0–2 potilasta on ollut koronan vuoksi sairaalahoidossa Kainuussa, ja tilanne on näiltä osin ennallaan, Koukkari sanoo.

Koko Suomessa on raportoitiin sunnuntaina 619 uutta koronatartuntaa. Täsmälleen sama määrä tartuntoja raportoitiin myös lauantaina. Tieto on THL:n tilastosta.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu yhteensä 8 392 tartuntaa, mikä on 1 852 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluvut olivat suurimmat Helsingin ja Uudenmaan sekä Kainuun sairaanhoitopiireissä.