5 vaihetta lainanhakuun

Tiesitkö, että jos teet kaiken oikein, saat haettua lainaa nopeasti ja voit saada lainatarjouksen jopa viidessä minuutissa? Näillä viidellä eri lainan hakemisen vaiheella tiedät, kuinka onnistua ja sinun ei tarvitse käyttää aikaasi turhaan murehtimiseen.

1. Etsi luotettava lainanmyöntäjä

On tärkeää, että löydät luotettavan lainanmyöntäjän, jonka ehdot ovat realistiset sekä asiakaspalvelu sujuvaa. Sinun ei tällöin tarvitse haaskata aikaasi turhaan jaaritteluun, vaan saat täytettyä lainahakemuksen kätevästi netissä ilman soittelua tai paikan päällä käymistä.

Yleensä luotettavan pikalainan myöntäjän tai pankin tunnistaa jo sivuista, jotka ovat suomalaisia ja asiakaspalvelu on selkeää. Ei kannata luottaa liikaa netin keskustelupalstoihin vaan ottaa langat omiin käsiinsä ja lähteä tutkimaan, mikä olisi juuri itsellesi paras vaihtoehto.

2. Mieti kuinka paljon lainaa tarvitset

Ennen lainatarjouksen pyytämistä on hyvä pohtia realistisesti, mihin tarkoitukseen olet lainaa hakemassa. Onko rahantarve yhdelle, vaiko useammalle asialle? Vai onko kyse mahdollisesti esimerkiksi yhdistelmälainasta?

Lainan hakemisessa kannattaa aina olla rehellinen niin itselleen, kuin lainan tarjoajalle. Jos pilvilinnat ovat liian suuria, saattavat unelmat romahtaa lainatarjousta pyydettäessä.

Laske, mitkä ovat omat tai taloutesi tulot ja kuinka paljon rahaa olisit valmis maksamaan kuukaudessa takaisin. Tällöin voit saada myös osviittaa siitä, kuinka paljon lainaa sinun kannattaa hakea.

On ok myös hakea lainaa pienempiin hankintoihin, sillä joskus elämäntilanteet muuttuvat. Silloin lainaraha voi olla ensiluokkainen keino pelastaa oma elämäntilanne maksamalla rahaa sitten pienin summin kuukausittain takaisin.

3. Täytä lainahakemus

Kun lainan tarve on tarkkaan mietitty, onkin hyvä aika täyttää lainahakemus. Sen saa tehtyä kätevästi netissä ja lainatarjouksen voi saada jopa muutamassa minuutissa, tottakai lainan myöntäjästä riippuen.

Hyvänä esimerkkinä voit saada lainaa Saldolta , joka ehdottaa lainatarjouksen nopeasti. Lainatarjouksen lomakkeen täyttäminen ei sido mihinkään, joten se on vähintäänkin kokeilun arvoinen asia, jos lainan tarpeella on kiire.

Joskus lainantarjoajat saavat mitä hullunkurisimpia lainahakemuksia , joten kannattaa täyttää lainahakemus oikeasti huolella. Kannattaa siis löytää lainahakemuksen tekemiselle rauhallinen aika ja paikka, jotta mikään ei mene pieleen.

4. Tutki lainatarjousta ajatuksella

Kun olet saanut lainatarjouksen, on hyvä hetki istua ja hengähtää. Tutki saamaasi lainatarjousta ajatuksella ja mieti, onko sinulla todella tarve lainaan. Yleensä kun lainatarjouksen on täyttänyt, on tarve jo siinä vaiheessa suuri.

Silloin kun lainatarjouksen on saanut, tarkoittaa se sitä, että olet lainan myöntämiseen hyvä kandidaatti, jonka vuoksi lainan tarjoaja on valmis myöntämään rahaa juuri sinulle. Enää ei siis ainakaan tarvitse stressata sitä, onko lainan myöntäminen mahdotonta.

Lue lainan takaisinmaksun ehtoja sekä ehdotettua korkoa huolella. Jos haluat hyväksyä lainan, toimi ohjeiden mukaan. Yleensä lainarahan saa tililleen muutamasta minuutista muutamaan päivään mennessä, lainan myöntäjästä riippuen.

5. Raha tilille

Viimeisenä vaiheena sinun ei tarvitse kuin istua alas ja odottaa, että lainarahat tulevat tilillesi. Joidenkin lainanmyöntäjien kohdalla tämä saattaa viedä ainoastaan viisi minuuttia. Joissakin tapauksissa rahan saaminen omalle tilille kestää luonnollisesti kauemmin.

Kun olet saanut rahat tilille, voit esimerkiksi maksaa erääntyneen laskun tai käyttää rahan ehjän auton hankintaan. Sen jälkeen seuraa vain maksusuunnitelmaa.

Jos sinua huolettaa jokin lainaan liittyvä asia tai joudut muuttamaan lainan takaisinmaksun eräpäivää, ole heti yhteydessä lainan myöntäjään mahdollisuuksiesi mukaan.

Moni lainantarjoaja pystyy joustamaan takaisinmaksun kanssa ja siksi kannattaakin hoitaa asia mahdollisimman aikaisin pois päiväjärjestyksestä, eikä jäädä odottamaan liian pitkäksi aikaa. Kun asiasta ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, ovat mahdollisuudet joustamiseen myös suuremmat.