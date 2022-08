60-vuotisjuhlia viettävässä KAOssa opiskeleva Oona Kivelä: "Koulussa on kiva olla, se on ehkä tärkeintä"

Matkailualan 2. vuoden opiskelija Oona Kivelä ja sote-alan opettaja Miia Torvinen kertovat, millainen koulu Kainuun ammattiopisto oikein on.

On taas helteinen päivä. Koulut ovat alkaneet ja Kainuun ammattiopiston (KAO) Oppi 4 -rakennuksen pihalla sen voi huomata siitä, että joka puolella näkyy opiskelijoita, kenties he ovat välitunnilla. Tunnelma on iloinen, kun opettaja Miia Torvinen , 47, ja opiskelija Oona Kivelä , 17,…