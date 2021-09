Ulkomaat

9/11-iskujen jäljet näkyvät vielä tänä päivänä – kaksoistornien romahtamisen jälkeinen aika osoitti supervallan voimien rajat

Julkaistu: 11.9.2021 klo 6:30

Syyskuun 11. päivän järkyttävästä terrorihyökkäyksestä Yhdysvaltoihin on kulunut lauantaina 20 vuotta. Syksyn 2001 lentokoneiskut muuttivat rajusti matkustamista ja maailmanlaajuista turvallisuuspolitiikkaa. Eräillä kotimaan politiikan ilmiöilläkin on juurensa islamistiterroristien ajassa. Iskujen muistopäivää sävyttää lännen vetäytyminen Afganistanista, joka on sortumassa iskuja edeltäneeseen Talebanin valtaan.