9000 kainuulaista vielä rokottamatta – koronarokotuksilla suoja vakavaa sairastumista vastaan

Yli 12-vuotiaista kainuulaisista on nyt rokotettu kertaalleen yli 85 prosenttia, mutta toisen annoksen saaneita kainuulaisia on vasta 69 prosenttia.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että Kainuussa rokotusryhmiin kuuluvista on yhä kokonaan rokottamatta 9000 ihmistä, joista 3000 on yli 50-vuotiaita.

– Erityisesti heille koronatauti voi olla seurauksiltaan vakava, joten kannustamme todella rokotusten ottamiseen, Koukkari toteaa.

Koukkarin mukaan 12 vuotta täyttäneiden koululaisten tehosterokotukset saadaan päätökseen tavoitteen mukaisesti ennen syyslomia.

– Suoja on tarpeellinen erityisesti, kun ihmisten liikkuminen ja sosiaaliset kontaktit lisääntyvät. Näin voidaan vähentää tartuntojen määrää väestössä ja jatkaa yhteiskunnan toimintojen avautumista.

THL:n tilaston mukaan Kajaanissa kaksi rokotetta on saanut 57,1 prosenttia yli 12-vuotiaista. Yhden annoksen on saanut 74,7 prosenttia. Rokotuskattavuus on korkein Kainuun korkein Ristijärvellä 71 ja Suomussalmella 70 prosenttia. Alle 60 prosentin kattavuus on Kajaanin lisäksi Sotkamossa 59,3.

Kolmas, täydentävä koronarokotteen annos on saatavilla voimakkaasti immuunipuutteisille ja myös niille henkilöille, jotka ovat saaneet kaksi ensimmäistä rokotetta 3–4 viikon välillä. Kolmas rokote voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. Suositus ei koske alle 30-vuotiaita miehiä.

Täydentävät rokotusannokset Kainuussa saa kaikilla kuntien rokotuspisteillä. Lisätietoa asiasta soten verkkosivuilta.

Koronatodistus kuntoon ennen matkaa

Myös matkailu alkaa hiljalleen normalisoitua. Matkustajien omalla vastuulla on ennakolta tarkastaa se, millaisia toimia ja dokumentteja matkalla kulloinkin edellytetään. Samoin on hyvä muistaa, että rokotteen suojateho vahvistuu vielä rokotteen antamisen jälkeen, joten rokotteet kannattaa ottaa ajoissa.

Useissa maissa matkailijoilta vaadittava koronatodistus on saatavilla omakanta.fi -palvelusta. EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri osasta: todistukset koronarokotuksesta, koronatestituloksesta tai sairastetusta koronavirustaudista. Lisätietoja saa www.kanta.fi/koronatodistus .

Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa viimeistään viiden vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut rokotuksen. Jos todistuksessa näkyvissä tiedoissa on virhe, tulee Kainuussa ottaa yhteyttä oman terveysase-man neuvontaan tai lähettämällä viesti Omasoten kautta. Samoin tulee ottaa yhteys, mikäli ei itse ole mahdollista käyttää Omakantaa ja tarvitsee EU:n koronatodistuksen tulosteena terveydenhuollosta. Tiedot kannattaa tarkastaa hyvissä ajoin, jotta mahdolliset virheet ehditään korjata.

Kainuussa koronatartunnat vähentyneet edelleen

Perjantaina ja lauantaina Kainuussa ei todettu lainkaan uusia koronatartuntoja. Sunnuntaina tapauksia oli kuusi, joista osa jo aiemmin karanteenissa olleilla.

Kainuussa ovat voimassa edelleen varotoimia koskevat suositukset. Erityisesti rokottamattomien tai vielä vajaan rokotussarjan saaneiden tulee noudattaa varovaisuutta.

