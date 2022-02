92 koronatartuntaa Kainuussa pääasiassa alle 50-vuotiailla – ilmaantuvuus maan toiseksi korkein

Kainuussa todettiin 92 positiivista koronatestitulosta, kertoo Kainuun sote. Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on edelleen maan toiseksi korkein 1771 kahden viikon jaksolla.

Vahvistettujen tartuntatautitilastojen mukaan tartunnat eivät viime viikolla merkittävästi vähentyneet Kainuussa. Yhteensä terveydenhuollossa testattuja positiivisia tuloksia todettiin 669 (laskua noin 4 prosenttia), kun viikkoa aiemmin niitä oli 698.

Lähes 90 prosenttia tartunnoista todetaan tällä hetkellä alle 50-vuotiailla kainuulaisilla ja lähes puolet alle 20-vuotiailla.

Testausmäärä on laskenut noin tuhannella edellisestä viikosta (2841). Positiivisten testien osuus kaikista testeistä oli noin 23 prosenttia.

– Tartuntatrendi on laskeva, mutta varsin loiva. Ja kun huomioidaan, että vain osa oireisista ja altistuneista käy terveydenhuollon testeissä, on tartuntariski edelleen korkea. Korostamme edelleen riskiryhmien suojaamista ja erityisesti ohjeiden noudattamista hoito- ja hoivalaitosvierailuissa. Hiihtolomien alkaessa on syytä myös huomioida lähikontaktien rajoittaminen omaan lähipiiriin ja noudattaa varotoimia matkustamisessakin, toteaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

KAKS:ssa oli eilen hoidossa kolme potilasta koronapotilasta, joista yksi teho-osastolla. Ensihoidon raporttien perusteella koronapotilaiden kotihälytykset kohdistuvat paitsi iäkkäisiin, myös perussairaisiin työikäisiin henkilöihin. Potilaiden sairaalahoitoa vaativat oireet liittyvät lähinnä hengitysvaikeuksiin.

Kainuun soten henkilöstön poissaolot vaikeuttavat edelleen toimintoja ja kiireettömän hoidon palveluita joudutaan edelleen supistamaan. Tilanne vaikuttaa erityisesti poliklinikka- ja leikkaustoimintaan sekä ikäihmisten palveluihin. Kainuun sote jatkaa tehostettua valmiutta.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on todennut Kainuun olevan edelleen epidemian leviämisaluetta, jossa koronan ilmaantuvuus on korkea. Kansallisen strategian mukaisesti epidemiantorjunta painottuu jatkossa voimakkaiden rajoitusten sijaan ensisijaisesti terveysturvallisuutta varmistavien toimien korostamiseen.

Kainuussa voimassa olevaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräystä lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin vähentämisestä esitetään jatkettavaksi.

Tartuntatautilain 58d mukainen määräys koskee laajasti yrityksiä ja yhteisöjä, joiden on laadittava suunnitelma tehostetuista terveysturvallisuustoimista yli 10 henkilön sisätilojen ja yli 50 henkilön ulkotilojen asiakas- tai osallistujatoimintojen osalta.

Lisätietoja PSAVIn määräyksestä on koottu sekä AVIn että Kainuun soten verkkosivuille.