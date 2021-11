A-J Keskinen kasvatti parran ja sai toistuvasti kuulla muistuttavansa Gösta Sundqvistia – nyt hän esittää Leevi and the Leavingsin keulahahmoa musikaalissa

Julkisuutta ja keikkailua karttanut Leevi and the Leavings -yhtyeen keulahahmo Gösta Sundqvist on jäänyt suurelle yleisölle salaperäiseksi hahmoksi, mutta Suomen Musiikkiteatterin Vasara ja Nauloja -musikaali raottaa mystisyyden verhoa miehen ympäriltä.

Kaukametsän salissa…