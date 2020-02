Äänestysinto on nousussa Yhdysvaltojen demokraattimielisillä alueilla – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrittäville

Kiinnostus presidentinvaaleissa äänestämiseen kasvaa nopeammin Yhdysvaltojen suurissa demokraattien hallitsemissa kaupungeissa kuin maaseudulla, missä mielipiteet ovat konservatiisempia. Tieto lupaa hyvää demokraattien yritykselle syrjäyttää toiselle kaudelle pyrkivä presidentti Donald Trump marraskuun vaaleissa.

Uuutistoimisto Reutersin ja Ipsos-tutkimuslaitos selvittivät äänestyshalukkuutta kautta maan.

Jos mielipidetutkimuksissa näkyvä trendi jatkuu äänestyspäivään 3. marraskuuta saakka, se tarkoittaisi päinvastaista käännettä kuin vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Silloin maaseutujen voimakas äänestysvilkkaus ohitti kaupunkikeskusten aktiivisuuden, mikä auttoi Trumpin niukasti vaalivoittoon ja Valkoiseen taloon.

Tulokset perustuvat yli 88 000 amerikkalaisen aikuisen vastauksiin verkkokyselyssä, joka toteutettiin elokuusta joulukuuhun 2015 ja uudelleen elokuusta joulukuuhun 2019. Analyytikot puhuvat sinisestä aallosta eli Trumpin vastaisesta aktivismista, joka ryöpsähti hänen valintansa jälkeen 2017 ja kantaa edelleen suurimmissa väestökeskittymissä.

Vaikka Trumpin kannatus on kivikovaa republikaanien keskuudessa, kiinnostus äänestämiseen kasvaa nopeammin häntä hyljeksivien kuin hänet hyväksyvien ryhmässä, kertovat tutkimusdataan perehtyneet asiantuntijat Reutersille.

Äänestysinto on noussut erityisesti urbaaneilla alueilla

Kaupunkiväestön kiinnostus politiikkaan ulottuu syvälle niin sanottuihin vaa'ankieliosavaltioihin, jotka Trump voitti ohuella marginaalilla itselleen neljä vuotta sitten.

Michigan ja Wisconsin kuuluvat ylempään keskilänteen, ja esimerkiksi näiden osavaltioiden suurilla kaupunkialueilla varmasti äänestämistä suunnittelevien osuus on kohonnut kymmenellä prosenttiyksilöllä verrattuna vuoteen 2015. Äänestämään sanoi varmasti menevänsä 67 prosenttia eli kaksi kolmesta.

Pienemmissä ylemmän keskilännen keskuksissa ja taajamissa äänestämiseen sitoutuneiden määrä kasvoi vain yhdellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2015, 60 prosenttiin.

Koko maassa "varmojen" äänestäjien osuus on kasvanut neljän vuoden takaisesta seitsemän prosenttiyksikköä. Into on noussut keskimääräistä enemmän urbaaneilla alueilla.

"Demokraatit ovat hyvin vihaisia"

Kaupunkilaisten poliittinen kiinnostus auttoi demokraatteja voittoihin viime vuonna pidetyissä vaaleissa, joihin kuuluivat esimerkiksi kuvernöörinvaalit konservatiivipainottuneissa Kentuckyssä ja Louisianassa.

Sama ilmiö saattoi vaikuttaa myös demokraattien esivaaleissa äänestysvilkkauden kasvuun väestötiheissä yliopistokaupungeissa Iowan ja New Hampshiren osavaltioissa.

– Demokraatit ovat hyvin vihaisia, sanoo Michiganin yliopiston politiikan tutkija Nicholas Valentino .

– Monet näkevät tämän hallinnon eksistentiaalisena uhkana perustuslailliselle järjestykselle. He ovat valmiina osallistumaan yrittääkseen muuttaa maan suuntaa.

Paljon voi kuitenkin vielä tapahtua vuoden mittaan ennen varsinaista vaalipäivää.

– Myös republikaanit ovat liekeissä sen jälkeen, kun demokraattijohtoinen alahuone yritti panna Trumpin viralta virkarikossyytteiden kautta, sanoo tutkimuspäällikkö Bryon Allen WPA Intelligence -tutkimuslaitoksesta, joka on republikaaniehdokkaille töitä tekevä konservatiivinen politiikan konsulttifirma.

Viime viikolla New Hampshiren esivaaleissa 151 011 ihmistä ilmaantui tukemaan Trumpia republikaanien äänestyksessä, jossa tällä ei ollut tuntuvaa vastaehdokasta. Lukumäärä on selvästi suurempi kuin niiden ihmisten määrä, jotka osallistuivat aiemmissa esivaaleissa, kun Barack Obama , George W. Bush tai Bill Clinton pyrkivät istuvina presidentteinä varmistamaan jatkokautensa.

– Demokraatit eivät voi tyytyä olettamaan, että jos he saavat äänestysaktiivisuuden ajettua ylös lähiöissä, he voittavat. Trump pystyy nostattamaan vilkkautta pienissä kaupungeissa ja maaseudulla vastavetona, arvioi ovensuukyselyjä tekevän Edison Researchin perustajiin kuuluva Joe Lenski .