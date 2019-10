Kotimaa

Äärioikeistopiireistä irtaantunut koomikko Iikka Kivi: Miehet kokevat tässä ajassa itsensä impotenteiksi ja vastaavat siihen väkivallalla

Julkaistu: 12.10.2019 klo 8:00

Iikka Kivelle huumori on väylä inhimillisyyteen. Sillä hän vaiensi myös kiusaajansa koulussa. Aloittelevana koomikkona hän ilkeili ja laukoi rasistisia ja seksistisiä vitsejä. Sitten jatkuva vihaisen miehen rooli alkoi väsyttää. Äärioikeistolaisuudesta irtaantuminen on tehnyt huumoristani monipuolisempaa, mies sanoo nyt. Parhaillaan Suomea yksin kiertävän Iikka Kiven ensimmäinen sooloesitys on hänen henkilökohtaisin työnsä.