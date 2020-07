Aborttia ja pornoa vastaan – Kanye West aloitti presidentinvaalikampanjansa kyynelehtien

Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkaaksi ilmoittautunut räppäri aloitti kampanjansa viime hetkellä. Presidentti Trumpin entisen kannattajan ehdokkuutta on epäilty pelkäksi julkisuustempuksi.

Yhdysvaltalaisräppäri Kanye West , 43, on entinen presidentti Donald Trumpin kannattaja, joka 4. heinäkuuta ilmoittautui itse republikaanien presidenttiehdokkaaksi. West on yhdysvaltalainen hip hop -artisti, joka on tunnettu monista useista hittikappaleistaan.

Esimerkiksi vuonna 2005 ilmestynyt single Gold Digger rikkoi digiajan myyntiennätyksen viikossa, myytyään yli 80 000 digitaalista latauskopiota. West on lisäksi ansioitunut lauluntekijä, tuottaja, ohjaaja, yrittäjä ja peli- ja muotisuunnittelija, joka on suunnitellut kenkiä Nikelle, Adidakselle ja Louis Vuittonille.

Räppärin twiitistä alkanutta kampanjaa on epäilty alusta asti pelkäksi julkisuustempuksi, jonka tavoitteena olisi enemmänkin edistää muusikon albumeiden ja tuotteiden myyntiä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan West on nyt pitänyt ensimmäisen kampanjatilaisuutensa Charlestonissa, Etelä-Carolinassa. Moni jäi kokouksen jälkeen miettimään, kummalta pääehdokkaista – Trumpilta vai demokraattien Joe Bidenilta – Kanye West mahtaa napata ääniä.

Yksi mahdollinen poliittinen vaikutus olisi, että West kerää kannattajikseen nuoria äänestäjiä, joita yli 70-vuotiaat pääehdokkaat eivät innosta. Loppusuoralla hän saattaisi sitten siirtää tukea Trumpin taakse. Trumpin viihteellisen ja värikkään esiintymisen rinnalla West olisi harvoja ehdokkaita, jotka saisivat Trumpin vaikuttamaan itseään vakaammalta vaihtoehdolta.

Haluaako räppäri ollenkaan presidentiksi?

Yli tunnin kestäneessä puheessaan West tuomitsi abortin ja pornon lataamisen ja vaikutti esittävän lennosta keksittyjä poliittisia ehdotuksia ja kommentteja, jotka saivat läsnäolijat epäuskoisiksi.

– Harriet Tubman ei koskaan vapauttanut orjia. Hänellä itsellään oli orjia, jotka työskentelivät valkoisten ihmisten hyväksi, West esimerkiksi sanoi keskustellessaan taloudellisesta epätasa-arvosta.

Nimellä Black Moses tunnettu Harriet Tubman oli afroamerikkalainen vapaustaistelija, joka syntyi orjana, mutta pakeni omistajiltaan.

Youtubessa ja paikallisilla televisiokanavilla esitetty Westin kampanjatilaisuus ei selventänyt sitä, yrittääkö hän todella voittaa presidentin. Kampanja on jo myöhässä useista vaaleihin liittyvistä määräajoista.

Toisinaan West näytti jopa olevansa kiinnostuneempi viestinsä levittämisestä kuin presidentinvaalien voittamisesta.

– Vapaus ei synny vaaleista. Vapaus tulee siitä, kun et lataa pornoa. Vapaus tulee siitä, kun et ota Percosetia (kipulääke), hän sanoi.

West kertoi kyynelehtien, kuinka hänet oltiin abortoida

West ilmestyi lavalle armeijatyylisessä liivissä ja vuosiluku "2020" ajeltuna päänsä takaosaan. Hän linjasi, että abortin pitäisi olla laillista mutta voimakkaasti epäsuositeltavaa. Presidenttinä hän ajaisi politiikkaa, jossa kaikille synnyttäneille annettaisiin miljoona dollaria tai jotain muuta perheen tukemiseksi.

Useita kertoja West viittasi Raamattuun ja kristillisiin opetuksiin ja puhkesi kyyneliin kertoessaan kuinka hänen vanhempansa olivat vähällä abortoivat hänet.

Tapahtumalla oli vain vähän yhtäläisyyksiä tyypilliseen ehdokastilaisuuteen. Esimerkiksi yleisömikrofonit puuttuivat kokonaan. West pyysi toistuvasti yleisöä olemaan hiljaa, jotta hänen puhumaan kutsumiaan yleisön edustajia voitaisiin kuulla.