Afganistanin hallitus valmistautuu vapauttamaan yhteensä 400 Taleban-vankia

Afganistanin hallitus valmistautui perjantaina vapauttamaan 400 Taleban-vankia. Vankien vapauttaminen alkoi jo torstaina, jolloin hallitus vapautti 80 vankia, kertoo uutistoimisto Reuters. Taleban-taistelijat haluavat vangit vapaaksi ennen rauhanneuvottelujen aloittamista, sanoi turvallisuusviraston tiedottaja perjantaina.

Hallitus hyväksyi sunnuntaina suunnitelman vapauttaa 400 kovan linjan vankia kuultuaan kansalliskokouksen kannan. Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja Javid Faisal ei kertonut, milloin 320 jäljellä olevaa vankia vapautetaan. Erimielisyydet vankien vapauttamisesta, joista osalla on yhteys verisimpiin iskuihin Afganistanissa, on viivästyttänyt neuvotteluja.

Presidentti Ashraf Ghani julkaisi maanantain päätöksen vankien viimeisen erän vapauttamisesta. Taleban ei välittömästi kommentoinut vapauttamispäätöstä. Aiemmin Taleban on sanonut istuvansa rauhanneuvotteluin Yhdysvaltain tukeman hallituksen kanssa pääkaupunki Qatarissa viikko sen jälkeen, kun viimeiset vangit on vapautettu. Taleban on pitänyt hallitusta Yhdysvaltain "nukkena".

Yksi kalleimmista sodista

Afganistanin sota on yksi Yhdysvaltojen kalliimmista ja pitkäaikaisimmista. Se on kestänyt jo yli 18 vuotta, ja saavutukset ovat jääneet olemattomiksi. Sota alkoi syyskuun 11. päivän 2001 World Trade Centerin terroristihyökkäyksen jälkeisinä viikkoina ja on jatkunut tähän asti.

Helmikuun lopussa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vieraili Dohassa Qatarissa allekirjoittamassa tulitaukosopimuksen, jonka toivottiin avaavan tien rauhan saamiseksi Afganistaniin. Sopimukseen kuuluu Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen.

Myös Suomi on osallistunut sotaan kriisinhallintajoukoillaan osana läntistä liittokuntaa jo vuodesta 2002 alkaen. Vuodesta 2015 suomalaisjoukot ovat olleet osa Nato-operaatiota. Tällä hetkellä Afganistanissa on noin 60 suomalaista.

Yhdysvallat, Afganistanin hallitus ja Taleban allekirjoittivat sopimuksen. Samalla Yhdysvallat tunnusti Talebanin neuvotteluosapuoleksi. Osapuolet sopivat, että Yhdysvaltojen ja Naton joukot vetäytyvät kokonaan Afganistanista 14 kuukauden kuluessa.

Dohassa ulkoministeri Pompeo tapasi muun muassa Talebanin edustajat. Talebanin allekirjoittajana on poliittinen johtaja Abdul Ghani Baradar .