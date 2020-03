Aila Flöjt vetoaa: Meistä jokaisesta riippuu, miten Suomi tästä selviää – ikäihmisillä on taistelussa koronavirusta vastaan tärkeä rooli

Sotkamolainen Aila Flöjt, yli 70 vuotta, kokee velvollisuudekseen osallistua Suomen taisteluun koronavirusta vastaan. Se onnistuu noudattamalla viranomaisten ohjeita ja pysymällä kotona.

– Meistä jokaisesta riippuu, miten Suomi tästä selviää.

Koska jokaisen toiminnalla on nyt merkitystä, se on antanut Flöjtille motivaatiota noudattaa ohjeita.

Flöjt asetti itsensä karanteeniin jo viikonloppuna saatuaan vetoomuksia tuttaviltaan ulkomailta, esimerkiksi Italiasta, että pitäkää Suomessa itsestänne ja toisistanne huolta sekä noudattakaa viranomaisten ohjeita. Hän tajusi, että nyt on tosi kyseessä.

– Ettei meillä käy niin kuin Ranskassa, jossa piti ottaa kovemmat otteet käyttöön.

Flöjt kävi viimeksi maanantaina kaupassa, mutta sen jälkeen hänen poikansa on tuonut ostokset Flöjtin oven taakse.

Hän on käynyt ulkoilemassa muita ihmisiä vältellen Hiukan metsissä ja hohtavilla hangilla, sillä hän kokee, että metsästä saa voimaa. Viedessään kirjeen postilaatikkoon hän on vain vilkutellut tuttaville tien yli.

Hänelle ei ole tuottanut vaikeuksia noudattaa viranomaisohjetta, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

– Niin järjestäytynyt yhteiskunta toimii, että lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

Näin hän myös antaa tukensa maan johdolle, joka toimii nyt erittäin suuren paineen alla. Häntä harmittaa, että jotkut irvailevat koronaohjeista viestivälle valtiojohdolle tai viranomaisille, jos he muotoilevat puheensa huonosti.

Flöjtille olikin valtava yllätys, kun yli 70-vuotiaista niin moni ei noudattanut ohjetta pysyä kotona ja että työikäiset yli 70-vuotiaiden lapset joutuvat kyselemään ohjeita, miten saavat omat vanhempansa tottelemaan.

– Olin ajatellut, että meidän ikäiset ovat elämänkokemuksensa ansiosta viisaita ja noudattavat ohjeita.

Ehkä ohjeiden noudattamatta jättämisessä on kyse pelosta, ettei hallitse omaa elämäänsä tai se, ettei haluta alistua toisten määräysvaltaan.

Itse hän haluaa tehdä kaikkensa suojellakseen sekä itseään että muita eikä halua joutua tehohoitoon, jossa lääkäri joutuu valitsemaan, kenelle tarvitsevista hengityskone annetaan.

Nykyisen koronavirustilanteen voi rinnastaa 80 vuoden takaiseen tilanteeseen, talvisodanhenkeen. Yli 70-vuotiaiden rooli tässä taistelussa on pitää kotirintama pystyssä.

Kotoa ei tarvitse lähteä edes kauppaan, sillä monissa kunnissa on vapaaehtoisia, jotka auttavat riskiryhmiä ruokaostoksissa. Kuva: Juha Neuvonen

Yhteyksiä muihin ihmisiin ei toki kotona ollessakaan tarvitse lopettaa. Flöjt saa iloa videopuheluista pojanpoikiinsa, jotka kertovat videolla päivänsä kulusta ja näyttävät, miten koulunkäynti sujuu etänä.

– Siitäkin tulee turvallisuuden tunnetta, kun näen, että että näin meillä pystytään hoitamaan kriisiaikana myös koulunkäynti.

Flöjt on pitänyt yhteyksiä ikätovereihinsa ja välittänyt muun muassa tietoa siitä, että Sotkamon Jymy on luvannut kuljettaa riskiryhmille kotiin ruokaostoksia ilman korvausta.

– Ei meidän ole pakko mennä kauppaan.

Flöjt on osallistunut aiemmin web-seminaareihin, mutta haluaisi oppia nyt itse kutsumaan etäkokouksia koolle esimerkiksi Skypen välityksellä. Hän ehdotti jo kansalaisopistolle, että siitä ja muusta etäyhteyksien käytöstä järjestettäisiin netin välityksellä nyt käytännönläheinen kurssi, sillä poikkeustilanne saattaa kestää jopa kuukausia.

Viimeisimmät uutiset Kiinasta, jossa karanteeneja aletaan jo purkaa, antavat poikkeusoloihin toivoa:

– Me selvitään tästä yhdessä.

Ohje

Vältä riskiä

Valtioneuvosto velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.