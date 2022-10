Aina tapahtuu ja sattuu, kun tv-sarja inspiroituu Jo Nesbøn tuotannosta

Headhunters

C More

*** Jo Nesbø on kirjoittanut muutakin kuin suosittuja Harry Hole -dekkareita. Yksi herkkupaloista on Kukkulan kuningas , josta Morten Tyldum ohjasi onnistuneen sovituksen vuonna 2011. Samanniminen uutuussarja ei ole varsinainen uusintaversio, vaan "Kukkulan kuninkaan inspiroima" kattaus vilppiä, mustan huumoria ja hoippuvaa tyylitajua.

Roger Brown ( Axel Boyum ) on nyt uransa aloitteleva huijari, joka hyvällä pokallaan ja tarkkaan suitulla olemuksellaan pääsee töihin isoon oslolaiseen rekrytointifirmaan. Koska äveriäs perhetausta on pelkkää luikuria, päätyy Roger hakemaan tienestejä taidevarkauksilla. Lyhyenläntä Roger on Nesbøn pohjoismainen vastine Patricia Highsmithin kirjojen Tom Ripleylle. Hänellekin tapahtuu ja sattuu.

Jälkimmäisestä vastaa ennen muuta arvoituksellinen nainen ( Dominique Tipper ). Keljut työkaverit ja salapoliiseiksi ryhtyvät postinjakajat tuovat väriä arjen kärsimyksiin. (Norja 2022)

Hiljainen paikka

Nelonen klo 22.35

**** John Krasinskin kauhujännärissä herkkäkorvaiset oliot vaanivat. Lämmintä perhetunnetta viritellään Emily Bluntin kera. (USA 2018)

Kaikella rakkaudella

TV1 klo 21.05

*** Matti Ijäksen elokuvassa rakkaus ravistelee pohjoisen ihmisiä. Kaikella rakkaudella virittelee semmoista harvinaisuutta kuin kolmiodraamaa vailla mustasukkaisuutta. Krista Kosonen on Ansa, jonka levottomuus ja vetovoima vain lujittavat ujon valokuvaaja Toivon ( Sampo Sarkola) ja Ismon ( Tommi Korpela ) ystävyyttä.

Näyttelijätrio saa niin vahvan otteen niin hahmoistaan kuin pohjoisesta elämänmuodosta, että ohjaajalle tyypillinen sutkauttelu lähinnä vain häiritsee. Ydinkolmikon tilanne peilautuu Ismon veljenpojan ( Lauri Romakkaniemi ) ja tämän uskovaisten vanhempien ( Hannu-Pekka Björkma n ja Minna Puolanto ) perhehelvettiin. (Suomi 2013)

Pekka Eronen