Ainakin yksi vaarallinen asemies yhä kateissa Itävallassa – koetteleeko Eurooppaa uusi terrorin aalto?

Kaikkiaan neljä ihmistä sai surmansa Wienin keskustassa maanantai-iltana tehdyissä aseellisissa hyökkäyksissä. Loukkaantuneiden määräksi on mainittu 14. Osan vammat ovat vakavia.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan tekijöitä oli useita ja tekopaikkoja kuusi eri puolilla Wienin keskustaa. Ainakin osa paikoista on lähellä Wienin keskussynagogaa. Varmaa ei kuitenkaan ole, oliko juutalainen synagoga asemiesten nimenomainen kohde. Heidän tiedetään kuitenkin olevan Isisin tukijoita.

Surmansa saaneista yksi kuuluu tekijäryhmään. Toisen tekijän poliisi on pidättänyt. Muista asemiehistä ainakin yksi on yhä karkuteillä, minkä vuoksi Itävallassa on menossa laaja etsintäoperaatio.

Sisäministeri Karl Nehammerin mukaan etsittävä henkilö on raskaasti aseistettu ja vaarallinen. Ministeri kehotti ihmisiä välttämään Wienin keskustaa ja pitämään koululaiset kotona ainakin tiistain ajan.

Pariisin surma alkusoittoa?

Teko on tuomittu laajasti sekä ulkomailla että Itävallassa. Liittokansleri Sebastian Kurz luonnehti sitä vastenmieliseksi terrori-iskuksi.

Samalla Euroopassa nousi huoli uuden laajan terroriaallon uhasta.

Lokakuun puolivälissä 18-vuotias nuori mies surmasi raa'asti Pariisissa opettajan. Opettaja oli näyttänyt oppitunnilla Muhammed-pilakuvia esimerkkinä siitä, millaiset kuvat saattavat aiheuttaa maailmassa kuohuntaa.

Surmasta ja siihen liittyneistä reaktioista seurasi levottomuuksia ja protesteja sekä Euroopan puolella että Lähi-idässä. Lokakuun lopulla Ranskassa iskettiin taas. Kolme ihmistä kuoli maan eteläosassa Nizzassa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä.

Ranskassa tapahtui veitsihyökkäys myös syyskuun lopulla. Tällöin kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti satiirilehti Charlie Hebdon entisen toimituksen lähellä Pariisissa tehdyssä iskussa.

Yksittäiset jihadistit asialla?

Ranskassa, jota myös koronakriisi koettelee ankarasti, on jo vaadittu sosiaalisen median rajoittamista terrori-iskujen estämiseksi.

Asiantuntijat ovat spekuloineet myös yhden tai useamman suuren iskun mahdollisuudella jossakin päin Eurooppaa.

Esimerkiksi riippumaton yhdysvaltalainen The Defense Post muistutti aiemmin syksyllä, että vaikka ääri-islamistiset Al-Qaida ja Isis ovat pirstaloituneet pieniin osiin, niiden ideologia ei ole kadonnut mihinkään. Se voi yllyttää yksilöitä tai pieniä ryhmiä tekemään iskuja terrorijärjestöjen nimissä.