Sotkamon Visan urheilija on kahminut penkkipunnerruksessa lähes hengästyttävän määrän mitaleja, ja perjantaina on tulossa taas yksi lisää. Viime kausina hänellä ei enää harmikseen ole ollut juurikaan kilpakumppaneita, varsinkaan Suomessa.

32 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia.

Aira Knutarsin , 68, urallaan toistaiseksi saavuttama mitalisaldo penkkipunnerruksen mastersien eli veteraani-ikäisten SM-kilpailuista on puhutteleva. Sotkamon Visan urheilija on ollut kyseisissä sarjoissaan Suomessa voittamaton niin pitkään kuin hän on lajia…