Airiston turmaveneen kaltaisia suuria moottoriveneitä myydään vuodessa vain muutamia – muskeliveneaika ei ole palannut takaisin

Julkaistu: 5.8.2019 klo 17:59

Viime vuosina 14–16-metrisiä isoja veneitä on myyty vuosittain selkeästi alle 10 kappaletta, eli markkina on Suomessa hyvin pientä. Airiston veneturman moottorivene oli 15-metrinen. Suomessa myydään joka vuosi useita tuhansia veneitä, joista suurin osa on pieniä.