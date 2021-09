Aivot jäävät starttiviivalle perjantai-illan toimintakomediassa

Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw

TV5 klo 21.00

*** Suositut kaljupäät Dwayne Johnson ja Jason Statham ovat potkineet ja punnertaneet monta periaatteessa heppoista toimintajännäriä ja -komediaa voiton puolelle. Jo siksi oli oikeus ja kohtuu, että loputtomiin venyneen Fast and Furious -sarjan iskevimmät tähdet saivat oman elokuvansa. David Leitchin höperö toimintakomedia on sitä itseään: mättöä ja kaahausta asenteella "enemmän on enemmän". Virkavallan edustaja Hobbs (Johnson) ja lain nurjalla puolella suhaava Shaw (Statham) joutuvat puhaltamaan vähintäänkin yhteisen hiilen suuntaan, kun Idris Elban esittämä pahis Brixton päättää ottaa ilon supervoimistaan.

Maailma pitää pelastaa, mutta se ei merkitse sitä, että veljellinen nokittelu pitäisi lopettaa. Vanessa Kirby tuivertaa ansiokkaasti Shawn siskona. Ensiesitys. (USA/Japani 2019)

Get Out

Kutonen klo 21.00

**** Jordan Peelen esikoisohjaus nosti rodun ja rasismin teemat kauhuelokuvan pintaan. Musta Chris ( Daniel Kaluuya ) saapuu tapaamaan valkoisen tyttöystävänsä Rosen ( Allison William s) vanhempia. Hymyilevä ensikohtaaminen ei ole koko totuus siitä reissusta. (USA 2017)

Appaloosa

Yle Teema & Fem klo 21.00

*** Kuukauden westernin pitkä perinne elää Ylellä, vaikka itse lajityyppi välillä jo tipahteleekin satulasta. Konkaritähti Ed Harris kuitenkin ohjasi elokuvan, joka ratsastaa Robert E. Parkerin romaanista napatun perustarinansa mallikkaasti läpi. Jeremy Irons on ylimielisesti muriseva suurtilallinen, jota on katsojankin helppo inhota. Kun hän ampuu Appaloosan kaupunkiin sheriffin ja apulaisen paikat vapaiksi, saadaan hätiin lujaluontoinen Virgil Cole ja vähän nuorempi Everett Hitch. Ystävyksiä esittävät A History of Violence -elokuvan vanhat viholliset Harris ja Viggo Mortensen . Renée Zellweger nostattaa tunteita Allien roolissa. (USA 2008)

Pekka Eronen

kriitikko