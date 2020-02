Ajankohtainen ohjelma viruksista

Tappavat virukset

★★★ Tämä sarja tulikin ikävän ajankohtaiseksi. Kolmiosaisen sarjan jaksoissa käsitellään yhtä virusta kerrallaan: ensin isorokkoa, myöhemmin influenssaa ja ebolaa. Influenssa-jakso kiinnostaa varmasti erityisesti.

Isorokkovirus tarttuu todella helposti pisaratartuntana. Puhuessakin se voi levitä.

Dokumentti on tieteen suitsutusta. Vaikka moni on sanonut, että virus voittaa aina, tässä nostetaan esiin, että ihmiskunta voitti isorokon tieteen avulla. Rokotusten avulla se on saatu hävitettyä.

Isorokkovirusta säilytetään kahdessa turvalaboratoriossa, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Dokumentissa muistutetaan siitä, että isorokko olisi hirveä biologinen ase.

Ohjelma koostuu historiasta, kamalista kuvista ja puhuvista tiedemiehistä. Hätkähdyttävä on Birminghamin vuoden 1978 isorokkotartuntatapaus. Lääketieteellisessä tiedekunnassa työskennellyt nainen sairastui ja kuoli tautiin. Virus oli päässyt leviämään tutkimustilanteessa.