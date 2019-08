Aki, Heli ja Markku jälleen kaupanteossa

Suomen huutokauppakeisari

Nelonen klo 21.00

★★★ Aki ja Heli Palsanmäki ovat palanneet Suomeen Espanjan aurinkorannikolta, jossa he olivat viime talvena yhdeksän viikkoa.

Uuraisten Hirvaskankaalla meininki jatkuu totutun iloisena.

Parasta sarjassa on tinkiminen. On aina yhtä hämmästyttävää, miten suuri ero on ostajan haaveileman rahasumman ja Akin ensimmäisen tarjouksen välillä.

Näin käy Miss Suomi Alina Voronkovankin huutokauppaan tarjoamien tavaroiden kanssa. Tuoreella kaudella myytävää Palsanmäille tarjoavat myös muun muassa Arttu Wiskari , Marko Asell ja Mato Valtonen .

Suurin osa lomailevista suomalaisista on jo palannut töihin, mutta Markku Saukko vasta aloittelee – ja viikkoa liian aikaisin. Mitä Aki ja Heli tekevät, kun Markku ei saavu paikalle? Mies ei kuitenkaan saa potkuja, vaan hän pääsee kokeilemaan etäpäivää.

Tuoreen kuusitoistaosaisen 11. tuotantokauden on ohjannut ja käsikirjoittanut Panu Suuronen .