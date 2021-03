Kotimaa

Al-Holin kaoottisella leirillä surmattu asukkaita teloitustyyliin – Suomen erityisedustaja lasten kotiutusurakastaan: "Ylivoimaisesti vaativinta, mitä olen tehnyt"

Julkaistu: 20.3.2021 klo 8:01

Jussi Tannerilla on toimeksianto, joka voisi olla helpompikin. Hänen vastuullaan on ulkoministerin erityisedustajana valmistella ja toteuttaa Koillis-Syyrian leireillä olevien suomalaisten kotiutuksia. Leireillä on yhä puolenkymmentä äitiä ja toistakymmentä lasta. Hallituksen linjaukseen perustuvat kotiutukset herättävät intohimoja palaajien Isis-kytkösten vuoksi. Tanner kertoo haastattelussamme, millaisen tilanteen keskellä suomalaiset elävät pahamaineisessa al-Holissa ja rauhallisemmalla Rojin leirillä.