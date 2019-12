Al-Holin leiriltä pelastetut orpolapset ovat todennäköisesti nyt saapuneet Suomeen – Muiden leirillä olevien lasten evakuointivalmistelut jatkuvat

Syyriassa vanhempansa menettäneet pienet suomalaislapset ovat nyt todennäköisesti saapuneet Suomeen. Jos aikataulutiedot pitivät paikkansa, Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutui hieman ennen iltakymmentä yksityiskone, joka lähti Irakin Erbilistä lauantaina iltapäivällä.

Lentokentällä oli lauantaina iltakymmenen aikaan rauhallista, noin kymmenkunta median edustajaa päivysti sumuisessa illassa odottaen jonkinlaista vilausta operaatiosta. Viranomaiset olivat jo aiemmin todenneet, ettei kentällä olisi mitään nähtävää.

Lentokenttäporttien takana pilkotti poliisiauto, mutta mikään muu ei kielinyt käynnissä olevasta operaatiosta.

Viranomaiset vahvistivat Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa lauantaina illalla, että lapset saapuvat Suomeen vielä lauantain aikana. Sitä viranomaiset eivät kommentoineet, että kuljetetaanko lapset Irakin Erbilistä lähteneellä lennolla.

Lennon lähtöaikoihin ulkoministeriö kuitenkin tiedotti, että Syyrian al-Holin leiriltä evakuoidut kaksi suomalaista orpolasta ovat Suomen viranomaisten hallussa.

Viranomaiset ovat jo aiemmin ilmoittaneet, etteivät aio kertoa lasten evakuointiin liittyviä yksityiskohtia, eivätkä esimerkiksi näiden kuljetustapaa tai -reittiä Suomeen. Ennalta kuitenkin on kerrottu, että Suomeen saavuttuaan lapset otetaan terveydenhuolto- ja sosiaaliviranomaisten hoiviin.

Viranomaisten kertoivat lauantaina, että yhteistyö al-Holin leiriä hallinnoivien kurdien kanssa sujui hyvin.

Paikalla tiedotustilaisuudessa olivat ulkoministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Suomen hallitus teki maanantaina periaatepäätöksen suomalaislasten hakemisesta turvaan al-Holin leiriltä.

Viranomaisten ensisijaisena tavoitteena on saada vaikeista oloista pelastettavat lapset välittömästi terveydenhuollon, lastensuojelun ja moniammatillisen pitkäaikaisen tuen ja avun piiriin. Kotiuttamisia koordinoi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) nimittämä erityisedustaja.

Hallitus ei päätöksessään velvoittanut viranomaisia auttamaan al-Holin leirillä olevien äitien palaamisessa Suomeen. Äiti voidaan kuitenkin yksilöllisen harkinnan perusteella ottaa mukaan kotiutukseen, jos lapsen etu vaatii sitä.

Leiriä hallinnoivat kurdit ovat ainakin toistaiseksi kieltäytyneet laskemasta lapsia leiriltä ilman äitiä, ellei äiti ole antanut siihen lupaa.

Al-holin leirillä on kerrottu olevan yksitoista suomalaista naista ja noin kolmekymmentä lasta. Suomalaiset lapset ovat tiettävästi 1–13-vuotiaita. Useimmat ovat syntyneet Syyriassa, mutta osa on päätynyt sinne vanhempiensa mukana.

Turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan vedoten ministeriö ei aio kertoa evakuoitavien henkilö- tai muita tietoja, kuten mahdollista tulevaa asuinpaikkaa. Ministeriö on aiemmin tiedottanut, ettei se aio myöskään kertoa ulkomailla tapahtuvan viranomaistoiminnan yksityiskohtia.

Vastaanottoon liittyvät toimenpiteet käynnistyvät jo lentokentällä, missä palaajille tehdään alustava terveystarkastus ja otetaan dna-näyte. Kotiutettavat sijoitetaan tämän jälkeen kuntien vastaanottoyksiköihin.

Kukin kunta vastaa alueeltaan lähteneistä palaajista. Kunnilla on jo tietoja niiden alueelle mahdollisesti kotiutettavista henkilöistä.

Al-Hol

Leirin lapsista puolet alle 12-vuotiaita

oillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista yli puolet on alle 12-vuotiaita lapsia.

Leirillä on 11 suomalaisnaista ja yli 30 suomalaislasta.

Osa naisista on kantasuomalaisia, osan vanhemmat ovat kotoisin muualta.

Lapsista suurin osa on syntynyt Syyriassa, mutta osa heistä on Suomessa syntyneitä. Valtaosa lapsista on alle kouluikäisiä.

Leirin suomalaislapsista kaksi on orpoja. Nämä kaksi lasta ovat nyt Suomen viranomaisten hoivissa.

Lain mukaan Suomen kansalaisen lapsilla on oikeus Suomen kansalaisuuteen.

Monilla leirin asukkailla on yhteyksiä terrorijärjestö Isisiin. Monet kansainväliset lehdet ovat kertoneet, että monet leirin naisista kasvattavat lapsiaan islamistisen ääri-ideologian mukaisesti.