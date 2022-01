Aluevaaliehdokkaan mielipide: Ei hyvinvointia ilman taloutta

Hyvinvointialueen merkittävimpiä tekijöitä tulee olemaan talous ja ennen kaikkea sen hallinta. Olenkin huolestuneena seurannut erilaisia vaalilupauksia, joita aluevaaliehdokkaat ovat antaneet. Vain harvalla on ollut realismi mukana.

Kokoomus on omalla osallaan tuonut talouden näkökulmaa esiin. On hyvä, jotta äänestäjillä on tiedossa mihin nykyinen taloudenpito on johtanut. Kuten Sakari Seppänen (kok.) (KS 28.12.) on ansiokkaasti tuonut esiin, niin vuosina 2023-2025 alijäämää tulisi 24,8 – 36,4 miljoonaa per vuosi.

Merkittäviä summia siis.

Mutta kuten Pasi Kilpeläinen (ps.) on tuonut esiin, niin säästöjen hakeminen keskittämällä ja säästämällä ei kuitenkaan ole se oikea tie. Vaikka Kainuusta lakkautettaisiin kaikki terveysasemat, niin säästö olisi vain 20 miljoonaa per vuosi. Tällä kokoomuksen ajamalla keskittämisen tiellä ei siis saada menoja kuriin.

Vaaditaan siis kokonaisvaltainen Kainuu-projekti, kuten Pohjois-Karjala projekti oli. Hyvinvointialueen toimivuus on otettava yhteiseksi asiaksi. Tämä vaatii meiltä kaikilta ponnistuksia, jotta talous saadaan oikaistua. Tämä vaatii meiltä kuntalaisilta oma-aloitteisuutta oman terveyden hoitamiseksi ja elintapasairausten ennaltaehkäisyä.

Tämä vaatii meiltä päättäjiltä ennakkoluulottomuutta ravistella luutuneita rakenteita ja uuden toimivamman rakenteen toteuttamista. Tämä vaatii myös työntekijöiden panoksen, koska ilman heitä tämän toteuttaminen ei tulisi onnistumaan.

Talouteen liittyen on myös esitetty eräiden ehdokkaiden toimesta varsin perättömiäkin väittämiä. Muun muassa Matti Mulari (kesk.) on väittänyt, jotta maakuntaveroa keskusta ei tule kannattamaan ja ettei maakuntaveroa ole tulossa. Todettakoon, jotta jo kesäkuussa 2021 uutisoitiin maakuntaveron valmistelun käynnistämisestä Annika Saarikon (kesk.) toimesta. Ja Yle uutisoikin maakuntaveron voimaantulemisesta vuodelle 2026 jo vuonna 2020 otsikolla "Maakuntavero voimaan vuonna 2026". Ja kuten keskustan Kurvinen totesi vuonna 2016, jotta maakuntavero tarvitaan (MT 6.2.2016).

Keskustalla on ollut siis selkeä linja maakuntaveron suhteen jo yli 5 vuotta. Olisi mielenkiintoista, jos linja olisikin muuttunut yhtäkkiä näin aluevaalien alla.

Teemu Niva

aluevaaliehdokas (ps.)

Kajaani