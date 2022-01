Aluevaaliehdokkaan mielipide: Kansanterveyshoitajien ajatuksia

Aluevaalit yllättävät, kuten talvi autoilijan. Kansalla menee hetki orientoitumiseen. Olemme ilahtuneena seuranneet aktivoitunutta mielipidekirjoittelua ja vaalimainontaa, joissa vaalien merkitystä on ansiokkaasti avattu.

Tulevaa aluevaltuustoa kohtaan esitetyt toiveet, tavoitteet ja jopa vaalilupaukset ovat samoilla linjoilla puolueesta tai ehdokkaasta toiseen. Hoitoon pääsyä ja ennaltaehkäiseviä palveluita peräänkuulutetaan, lähipalveluita ja lääkäriin pääsyä vaaditaan.

Kansanterveyshoitajina allekirjoitamme nämä tavoitteet hyvinkin välttämättöminä. Työssämme Kajaanin terveyskeskuksen nykyisen yleislääketieteen poliklinikan vastaanotolla olemme joutuneet todistamaan päivittäin niitä ikäviä ihmistarinoita, mihin johtaa, kun ennaltaehkäisevä työ ja soten peruspalvelut eivät ole toimineet tai tavoittaneet.

Jos ihminen ei saa yksilöllisesti ja riittävästi oikea-aikaista apua matalalla kynnyksellä, tilanne eskaloituu ja siitä tulee akuutti. Tämä voi olla iso inhimillinen kärsimys niin henkisesti kuin fyysisestikin ja se koskettaa potilaan lisäksi aina suurempaa ihmisjoukkoa, kuten omaisia, ystäviä ja työnantajia. Lopulta myös meitä veronmaksajia.

Olemme saaneet todistaa myös paljon positiivisia onnistumistarinoita. On huojentavaa nähdä, miten nopeasti ja yksilöllisesti kohdennettu ammattiapu auttaa ihmistä välttämään fyysisen sairastumisen, psyykkisen romahduksen tai ehkäisee pitkäaikaissairaan tilanteen heikkenemisen.

Kainuun soten perusterveydenhuollossa on ollut jo vuosia hyvä toimintamalli, jolla kroonistuneita kansansairauksia hoidetaan. Kansanterveyshoitajien asiakaskunta on jaettu siten, että potilailla on ollut asuinalueensa mukainen omahoitaja, jolla on ollut yhdessä lääkärin kanssa kokonaisvaltainen hoitotyön ote potilaisiinsa. Potilaat ovat olleet meille ihmisiä, joita olemme halunneet auttaa monin tavoin.

Ammattitaitoinen ja monialainen kansanterveyshoito lienee säästänyt ison siivun soten ja veronmaksajien rahoja. Lääkäreitä ei valitettavasti ole ollut Kainuussa pitkään aikaan riittävästi, mutta kansanterveyshoitajat ovat onnistuneet paikkaamaan osaltaan tätä puutetta etenkin pitkäaikaissairaiden avosairaanhoidossa.

Sitten tulivat uusi kehittämishanke ja konsultit. Toimiva systeemimme hajotettiin väkivaltaisesti maan tasalle, ja pyörä haluttiin keksiä jälleen kerran uudelleen. Ammattitaitoamme ja kokemustamme ei arvostettu, eikä meiltä kysytty kehitysideoita tai näkemyksiä.

Samalla, kun tsunami kävi hukuttamassa henkilökuntaa perusterveydenhuollossa, jäivät myös potilaat monella tavalla heitteille. Tästä meillä on paikallisten potilasjärjestöjen kanssa jaettu huoli edelleen. Hoitoon pääsy on entistä haastavampaa huolimatta hoitotakuulupauksista. Ihmisillä on kuitenkin asiaa sairaanhoitoon ihan entiseen malliin ja enemmänkin. Kun perusterveydenhuolto ei vedä, kotihoito ja koko erikoissairaanhoito kuormittuu kohtuuttomasti.

Kainuun soten yhtymähallitus teki joulun alla vaikean, mutta tärkeän päätöksen ja suositti konsulttipalveluiden irtisanomista 15.12.2021 alkaen. Arvostamme heidän rohkeuttaan kuulla työntekijöitä. Tällaista rohkeutta tarvitsemme jatkossakin, kun uudistamme ja kehitämme hyvinvointialueemme palveluita.

Näissä aluevaaleissa on ensimmäistä kertaa mahdollista äänestää sote- ja pelastusalojen ammattilaisia mukaan valtuustoon tuomaan eri alojen substanssiosaamista päätöksentekoon. Näin henkilöstönkin kuulluksi tuleminen mahdollistuu uudella tavalla.

Otetaan paras irti osaamisestamme ja tehdään yhdessä parempi, turvallisempi ja elinvoimaisempi Kainuu meille kaikille.

Kaisa-Mari Paulomäki

th/sh

aluevaaliedhokas (sit., vihr.)

Sari Mikkonen-Paasi

th/sh

aluevaaliedhokas (sit., sd.)