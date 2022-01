Aluevaaliehdokkaan mielipide: Miksi talous on aluevaalien tärkein aihe?

Vaalitenteissä ja ehdokkaiden kirjoituksissa toistuvat lupaukset paremmista palveluista, nopeammasta hoitoon pääsystä ja sote-alan palkkojen nostosta. Kun uutisissa haastatellaan kansalaisia, heille on selkeästi muodostunut käsitys, että uudistus automaattisesti ratkaisee ongelmia.

Pääministeri tai yksikään puoluejohtaja ei kuitenkaan voi luvata asioita, joista päätetään tulevissa aluevaltuustoissa. Kuten politiikassa aina, tehtävät ratkaisut tulevat olemaan kompromisseja rahoituksen riittävyyden ja eri puolueiden näkemysten välillä. Hyvinvointialueiden rahoitustasoa ei vielä kuitenkaan edes tiedetä ja lupauksia ollaan silti valmiita tekemään.

Vaikka lähtötaso olisikin vastaava kuin nykyinen kuntien rahoituspohja, kulut kasvavat vääjäämättä eikä valtio maksa kasvavista kuluista kuin 80 prosenttia. Tämä johtaa väistämättä alijäämään, jos palveluita ei pystytä suunnittelemaan tehokkaammin tai leikkaamalla jostain.

Itse suosin ensimmäistä vaihtoehtoa, mutta se vaatii paljon työtä. On pystyttävä ennakkoluulottomasti kehittämään potilaan palvelupolkua, organisaatiorakenteita, omaksumaan uusia toimintamalleja ja tarkastelemaan henkilöstön työnkuvaa. Suunnitteluun onkin välttämätöntä saada mukaan myös henkilöstö. Lisäksi päättäjiltä täytyy löytyä uudenlaista tahtoa ja näkemystä, jota toivottavasti löytyy ehdolla olevalta nuoremmalta päättäjäsukupolvelta.

Kainuun kannalta suurin riski on, että emme täytä lain edellyttämiä talouskriteerejä. Ensinnäkin lainanhoitokate, joka ei saa olla alle 0,8 kahtena peräkkäisenä tilikautena, on meille ongelma jo lähtökohtaisesti uuden sairaalan investoinnin vuoksi. Toiseksi, laki määrittää selkeät raamit talousarvion alijäämäisyydelle: Alijäämä on kurottava kiinni kahden tilikauden ajanjaksolla sen syntymisestä.

Eräs paikallinen kansanedustaja antoi lehtihaastattelussa ymmärtää, että rahaa saa lisää pyytämällä. Kyllä, näin voi tehdä, mutta se tarkoittaa arviointimenettelyyn joutumista ja toistuvana jopa Kainuun hyvinvointialueen loppua. Meidät yhdistetään johonkin suurempaan hyvinvointialueeseen ja päätäntävalta siirtyy pois kainuulaisten käsistä.

Siksi on erityisen tärkeää, että taloudenpito otetaan vakavasti ja äänestetään ehdokkaita, jotka siihen kykenevät.

Markus Leinonen

aluevaaliehdokas (kok.)

Kajaanin Kokoomus ry:n puheenjohtaja