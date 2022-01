Aluevaaliehdokkaan mielipide: Muutoksilla parannuksia lähipalveluihin

Sote-asema tarvitaan jokaisessa Kainuun kunnassa. Lähipalvelut pitää saada helposti ja nopeasti.

Ehdokkaat varoittelevat toisiaan antamasta lupauksia palvelujen parantamisesta. Keskustan ehdokkaat tuntevat realiteetit, joissa toimitaan. Joustoa on haettava palvelukokonaisuuden sisältä.

Valtion rahoituksella toimiva hyvinvointialue, joka järjestää sote- ja palo- ja pelastustoimen, on Kainuuseen tervetullut. Kainuun hyvinvointialueella on oikeus odottaa, että valtio osoittaa tehtäviin riittävän rahoituksen, joka huomioi Kainuun korkean sairastavuuden, ikääntyneen väestön, harvan asutuksen ja pitkien matkojen aiheuttamat kustannukset.

Kaikki ymmärrämme, että Suomi maksaa koronan hoidon jälkilaskua, eikä julkisia menoja ole varaa kasvattaa. Ehdokkaiden ja äänestäjien keskusteluissa on vahvistunut ymmärrys, että hyvinvointia edistävään ennalta ehkäisevään toimintaan kannattaisi jopa investoida, koska sillä vähennetään raskaan hoidon tarvetta.

Hyvinvointialueet eivät välttämättä saa heti yhtä paljon rahoitusta kuin viime tilinpäätösten menot ovat alueilla olleet. Mistä sitten saamme rahoituksen lähipalveluiden parantamiseen? Mistäpä muualta kuin hyvinvointialueelle tulevasta valtion rahoituksesta, sitä mahdollisesti eri tavalla kohdentaen. Uudet päättäjät joutuvat vaatimaan nykyisen toiminnan vaikuttavuuden arviointia, jotta tiedetään, missä palveluissa on mahdollista vähentää menoja ja siirtää rahoitusta sinne, missä on palvelujen puutetta.

THL julkisti viime viikolla arviointiraportin hyvinvointialueista. Raportissa lukee: "Kustannusten kasvu ollut maan suurinta Kainuussa. Kainuun nettokäyttökustannukset ovat kasvaneet vuosina 2016–2020 maan eniten, reaalisesti 16,4 prosenttia, vuoden 2020 hintatasolla (koko maa 6,9 prosenttia). Suurinta kustannusten kasvu oli erikoissairaanhoidossa (33 prosenttia), lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa (31 prosenttia) ja työllistymistä tukevissa palveluissa (153 prosenttia).

Edelleen sanotaan: "Palvelutarpeeseen suhteutettuna somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä oli prosentin keskimääräistä vähemmän, mutta hoitojaksojen vastaavat tarvevakioidut laskennalliset kustannukset olivat 14 prosenttia keskimääräistä suuremmat. Palvelutarpeeseen suhteutettuna päivystyskäyntejä oli 30 prosenttia keskimääräistä enemmän ja näiden laskennalliset kustannukset 121 prosenttia maan keskitasoa suuremmat."

Prosenttivertailun perusteella on kysyttävä, mitä voidaan tehdä toisin, että kustannukset olisivat erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä kohtuullisemmat, ja että voitaisiin vähentää huostaanottoja lastensuojelussa?

Toisaalta "Ikääntyneiden palvelujen kustannukset ovat maan pienimpiä. Alueen 75 vuotta täyttäneisiin suhteutetut ikääntyneiden palvelujen yhteenlasketut kustannukset vähenivät keskimääräistä enemmän (5,5 prosenttia, koko maa 2,7 prosenttia), ja ne olivat maan neljänneksi pienimmät vuonna 2020."

Ikääntyneiden puolesta on kysyttävä, saavatko he riittävät palvelut ja ovatko he joutuneet maksumummuiksi ja -papoiksi?

Ennaltaehkäisy auttaa perheitä, vähentää somaattisia sairauksia ja lähellä hoitoon pääsy vähentää päivystyskäyntejä. Vanhusten pitää saada riittävät palvelut.

Lähipalvelut on oikea strateginen valinta. Hyvinvointialueen toimintaan on tarve tehdä muutoksia, jotta lähipalveluja voidaan parantaa ja rahoittaa.

Hyvät kainuulaiset, vaatikaa äänellänne säilyttämään se, mikä on hyvää ja muuttamaan sitä, mikä kaipaa korjausta.

Helena Aaltonen

hallintotieteiden maisteri, eläkkeellä oleva aluekehittäjä,

Keskustanaisten Kainuun piirin pj.

aluevaaliehdokas (kesk.)

Sotkamo