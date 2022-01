Aluevaaliehdokkaan mielipide: Muutos on mahdollisuus

Tällä hetkellä näyttää siltä, että uuden Kainuun hyvinvointialueen tulee pystyä alentamaan kuluja vuositasolla jopa useita kymmeniä miljoonia euroja. Samanaikaisesti palveluiden tulisi pysyä vähintään

samalla tasolla kuin aiemminkin. Ei ole helppo yhtälö, mutta mahdollinen. Meidän on kuitenkin pystyttävä ajattelemaan ja myös tekemään asioita eri tavoin kuin aiemmin.

Asiakas

Vaikka uusi hyvinvointialue on suuri asiakasmäärältään, niin siihen pätee samat perusasiat kuin mihin hyvänsä palveluyritykseen. Millaisia tarpeita asiakkailla on ja millä tavoin heidät on viisainta palvella.

Ensimmäisenä tuleekin selvittää missä alueen asiakkaat asuvat. Tässä ei riitä kunkin kunnan taajamien asukasmäärät vaan pitää mennä myös kylätasolle. Kainuussa onkin yli sata kylää ja useimmiten ne myös sijaitsevat kymmenien kilometrien etäisyydellä kuntakeskuksista.

Kun asiakkaiden sijainti Kainuussa on selvitetty, niin seuraavaksi arvioidaan heidän palvelutarpeensa. Millaisia palveluita tarvitaan, kuinka usein, tarvitaanko niissä tapaamista vai riittääkö puhelinkeskustelu tai verkkoyhteys?

Uusia palvelumalleja

Kun asiakkaiden sijainnista ja palvelutarpeista on olemassa selvitykset, niin tämän jälkeen on mahdollista alkaa suunnittelemaan heidän palvelunsa. Tässä voi ja tulee ajatella eri tavoin kuin aiemmin. Seuraavaksi muutama asia pohdittavaksi.

Voisiko palvelua viedä tavalla tai toisella kylätaloille saakka? Asiaa voisi suunnitella yhdessä kyläyhdistysten kanssa.

Olisiko lähikauppojen yhteydessä mahdollista olla myös terveyspalveluita tarjolla? Tällä tavoin säästyisi kalliita kiinteistökuluja ja terveyspalveluita voisi käyttää kauppakäynnin yhteydessä.

Voisiko terveysasemille tai keskussairaalaan olla säännöllisiä kuljetuksia esim. pienbusseilla? Tämän myötä liikenneyhteydet paranisivat harvaanasutuilla alueilla.

Lisättäisiinkö "liikkuvia terveysasemia" eli hyvin varusteltuja ambulansseja olemaan alueen asukkaita palvelemassa? Apu olisi nopeammin saapuvilla, kun ambulanssien määrä olisi suurempi.

Koronapandemian aikana olemme nähneet, että rokotuksia voidaan järjestää kaupoissa tai kouluissa. Tätä samaa ennakkoluulotonta ajattelua voidaan hyödyntää muissakin palveluissa.

Uuden hyvinvointialueen tulee pystyä toimimaan nykyistä alemmilla kustannuksilla. Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että kainuulaisten saaman palvelun ja hoidon pitäisi heikentyä.

Muutos on samalla myös mahdollisuus.

Matti Mentilä

aluevaaliehdokas (sit., kok.)

Kajaani