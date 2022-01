Aluevaaliehdokkaan mielipide: Ratkaisu lääkäripulaan?

Puolueiden vaalimainoksissa ja mielipidekirjoituksissa on viime viikkojen aikana kerrottu, mistä asioista aluevaaliehdokkaiden pitää päättää ja mitä asioita hoitaa hyvinvointialueella ja kunnissa.

Suuri ongelma Kainuun kunnissa on lääkäripula. Miten sitä helpotetaan?

Vaikka tämä lienee mahdoton toteuttaa (lääkäreiden ammattijärjestö vastustaa, varmaan lakikin), ehdotan seuraavaa: Jokaisen lääkäriksi pyrkivän pitäisi tietää jo opiskelemaan pyrkiessään, että hänen tulee valmistuttuaan työskennellä muutama kuukausi jossakin syrjäseutukunnassa. Osa lääkäreistä saattaisi jäädä pysyvästikin. Näin saadaan lääkäreitä tutustumaan tänne. Täällä on vetovoimatekijöitä.

Esimerkiksi Kuhmossa on hyvät edellytykset metsästykseen, kalastukseen, marjastukseen, sienestämiseen ja upeassa luonnossa liikkumiseen. Täällä on monipuolista kulttuuria: Kuhmo-talo, Juminkeko, kirjasto (Kuhmo on kirjallisuuskaupunki).

Liikuntamahdollisuudet ovat loistavat sekä kesällä että talvella: jäähalli, uusi urheilukenttä, 70 km hoidettuja hiihtolatuja.

Tämä lääkäreiden syrjäseudulla työskentely pitäisi tehdä lakisääteiseksi. Lääkäreille pitäisi palkata hoitajia ja sihteereitä, jotta he voisivat keskittyä pelkästään potilaiden hoitamiseen. Näin lääkäri pystyisi hoitamaan useampia potilaita.

Sairaanhoitajille pitäisi siirtää sellaisia lääkäreiden töitä, jotka eivät vaadi välttämättä lääkärin tapaamista. Tämä pitää tietenkin huomioida sairaanhoitajan palkkauksessa.

Pitäisikö ottaa jälleen käyttöön niin sanottu syrjäseutulisä?

Tapio Lipsonen

rehtori

aluevaaliehdokas (ps.)

Kuhmo