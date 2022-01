Aluevaaliehdokkaan mielipide: Ratkaisuja vanhusten yksinäisyyteen

Eläkkeelle jäädessä tuntuu, että nyt ollaan vapaalla, että saa tehdä mitä vain. Tulot tipahtavat melkein puolella, mutta menot pysyvät samana ja lääkekustannukset kasvavat.

Tässä elämänvaiheessa lapset ovat voineet muuttaa pois. Joko perustaneet perheen, muuttaneet työnperässä etelään tai ulkomaille. Lähiomaisia ja kavereita alkaa poistua elämästä, sairauksia tulee lisää. Paljon hyvinvointia haastavia asioita, joista seurauksena voi olla myös monelle aivan liian tuttu yksinäisyys, josta ei puhuta niin paljon kun tarpeen olisi.

Meidän pitää olla huolissamme ikäihmisten henkisestä jaksamisesta, koska yksinäisyys tuo turvattomuutta, masennusta, fyysiset kivut lisääntyvät, muistiongelmat lisääntyvät ja yksinäiset henkilöt syövätkin muita huonommin, jolloin vaikutus yleisvointiin on valtava.

Kainuussakin on paljon vanhuksia, jotka asuvat yksin ja ovat yksinäisiä. Osa on jäänyt jopa vastentahtoisesti oman kotinsa vangiksi, kun kotihoidon turvin kotona pitäisi pärjätä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon työntekijöiden aika ei riitä kuin välttämättömiin hoitotoimenpiteisiin, kiire on valtava. Kotihoidon asiakkaalle kotihoidon vierailu voi kuitenkin olla päivän ainoa ihmiskontakti.

Tarvitsemme tilanteen korjaamiseksi useita erilaisia toimenpiteitä, joiden kustannus ei ole valtava mutta joiden merkitys on suuri vanhuksille. Hyvinvointialueen tulee yhdessä järjestöjen kanssa organisoida ikäihmisille kerhotoimintaa, joissa pystyy kohtaamaan toisia ihmisiä.

Niille, jotka eivät pääse tai halua tulla kerhoihin, voisi tarjota säännöllisiä kotikäyntejä. Keskustelua, ulkoilua ja arjen jaksamista yhdessä toisen ihmisen kanssa. Tällaista toimintaa on jo olemassa, mutta tarvitsijoiden määrä kasvaa kaiken aikaa.

Myös tietotekniikan avulla voidaan tarjota mahdollisuuksia toisten ihmisten kohtaamiseen. Etäyhteyksin varustetun tabletti-tietokoneen kautta yhteyttä voi pitää muualla asuviin sukulaisiin tai näin korona-aikana vaikkapa lähempänäkin asuviin tuttaviin. Sen kautta voi myös olla helposti yhteydessä soten henkilöstöön, jolloin se luo turvallisuutta arkeen.

Lopuksi on myös todettava, että Kainuuseen tarvittaisiin enemmän yhteisöllistä asumista vanhuksille. Kuntien tulisi rakentaa taloja, jotka on suunniteltu ikäihmisten tarpeisiin ja joissa mahdollistuu monipuolinen viriketoiminta sekä toisten seurassa oleminen. Palvelut olisivat helposti saatavilla, kun esimerkiksi kotihoidon aika ei mene autolla ajamiseen paikasta toiseen vaan se käytetään ihmisten kanssa olemiseen.

Tuula Juppi

eläkeläinen

aluevaaliehdokas (vas.)

Kajaani