Aluevaaliehdokkaan mielipide: Sote-asema kaikkiin kuntiin?

Kovin pieneksi meinaa keskustelu soten palveluista sykertyä aluevaalien alla. Kuntien terveysasemista on tehty elämää suurempi kysymys, ikään kuin se olisi hyvinkin merkittävä säästökohde isossa kokonaisuudessa.

Kaikilla ehdokkailla ei varmaankaan ole edes tietoa siitä, mitä palveluja kullakin terveysasemalla on, mikä sinällään ei ole ihme. Television vaalitentissä jopa osalla kansanedustajistakin oli vaikea hahmottaa terveyskeskuksen ja terveysaseman eroa.

Kainuussa ei täyden palvelun terveyskeskusta ole muualla kuin Kajaanissa. Mitä pienempään kuntaan mennään, sitä kapeampi palvelujen kirjo on.

Kuntiin on vuosien saatossa verorahoilla rakennettu lämpimiä vastaanottotiloja, joilla on pystytty turvaamaan kuntalaisille kaikista tärkeimmät lähipalvelut. On noussut esille myös ajatus siitä, että pienten kuntien terveysasemien seinistä luovuttaisiin ja siirrettäisiin palvelut rattaille ns. terveysbusseihin.

Eri puolella Suomea on kokeiltu monenlaisia liikkuvia palveluja, osa niistä on jouduttu kannattamattomana lopettamaan. Tällä hetkellä jo melkoinen osa väestöstä asuu lähes kävelymatkan päässä terveysasemista ja tulevat omin voimin ja omin kustannuksin lähellä olevalle terveysasemalle.

Palvelujen keskittäminen siirtää kustannuksia kuljetusten muodossa taskusta toiseen, Kelalle ja kansalaisille. Valtiota tulevana rahoittajana kiinnostanee se, mikä on päätösten kokonaisvaikutus yhteiskunnalle tuleviin kustannuksiin.

Talouden kannalta tärkeintä on kuitenkin se, että kansalainen vaivoineen pääsee mahdollisimman nopeasti turvalliseen ja tuttuun palvelupisteeseen. Samalla syntyy pitempiaikainen hoitosuhde, millä on iso merkitys ennaltaehkäisevän työn, seurannan ja neuvonnan näkökulmasta katsottuna.

Kasvukeskuksiin syntyy markkinaehtoisesti terveyspalveluja ja terveyspisteitä. Siksi onkin tärkeätä jo kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun vuoksi, että yhteiskunta järjestää palvelut kohtuulliselta etäisyydeltä myös harvaanasutuilla seuduilla.

Pienikään terveysasema ei oikein järjestettynä ole kustannuskysymys. Unohtamalla sektorirajat ja tekemällä töitä tiiviisti yhteistyössä eri tulosalueiden kanssa voi rakentaa tarpeen mukaisen, hyvinkin toimivan ja kannattavan terveyspisteen. Tärkeätä on myös luoda yhteinen tiivis, mutkaton ja joustava sote-asemien verkosto.

Sosiaali-terveyspalveluilla on myös iso elinkeinopoliittinen merkitys. Kaikissa Kainuun kunnissa on yrityksiä, jotka tuovat hyvää koko maakunnalle. Kainuu tarvitsee yrittäjiä, työntekijöitä ja muuttajia, siksi myös palveluverkon pitää olla kunnossa.

Oikeata maakunnallista ajattelua on se, että otetaan huomioon kaikki kansalaiset asuinkunnasta riippumatta.

Tapani Kemppainen

kunnanhallituksen pj.

aluevaaliehdokas (kesk.)

Hyrynsalmi