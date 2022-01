Aluevaaliehdokkaan mielipide: Soteisia säästöajatuksia

Kun uudet aluevaltuustot aloittavat työnsä, Kainuun soten budjetti on valmiiksi alijäämäinen. Kuluja pitäisi jotenkin karsia. Tehtävä ei ole helppo.

Kuluja voi karsia monellakin tavalla. Yksi keino on vähentää palveluita niiltä, jotka eivät pysty puolustautumaan. On ehdotettu, että tiukennetaan vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteereitä. Voiko niitä enää tiukentaa?

Hoivapaikan voi nykyisin saada, jos tarvitsee jatkuvasti päivittäin useita kotihoidon käyntejä, jos tarvitsee päivittäisiin toimintoihin jatkuvasti kahden hoitajan apua ja jos on vakavasti muistisairas ja tarvitsee jatkuvaa valvontaa myös yöllä. Paikan saantia helpottaa, jos on kotona vaaraksi itselleen tai muille.

Tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tueksi on tarjolla etäyhteyksiä, lääkeautomaatteja ja ovihälyttimiä. Esimerkiksi Kajaanissa on kotihoidon piirissä liikuntakyvyttömiä vanhuksia, jotka tarvitsevat kotihoidon käynnin kuusikin kertaa vuorokaudessa. Hoivakoteihin on kahden kuukauden jono. Vapautuville paikoille sijoitetaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka odottavat hoivapaikkaa sairaalassa.

Erikoissairaanhoidon menot ovat viime vuosina kasvaneet paljon, perusterveydenhuollon ja ikääntyneiden hoivan menot vähemmän. Jotenkin näyttäisi, että näillä on kytkös toisiinsa. Ihmiset odottelevat oireineen kotona liian pitkään ja lähtevät lopulta päivystykseen, vaikka ongelman olisi voinut hoitaa alkuvaiheessa virka-aikana terveyskeskuksessa. Hauraat ikääntyneet odottavat hoivakotipaikkaa sairaalassa. Nämä ovat kalliita tapoja säästää.

Terveydenhoidosta on viime vuosina aktiivisesti "säästetty". Sairaalojen vuodepaikkoja ja vanhusten ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on vähennetty, ja terveyskeskusten kansanterveyshoitajia on siirtynyt muihin tehtäviin.

Valtakunnallisena tavoitteena on vähentää sairaala- ja hoivapaikkoja edelleen. Kun uudet aluevaltuustot aloittavat, mahdollisia "säästökohteita" eli karsittavia toimintoja joudutaan etsimään tiheällä kammalla. Löytyykö jostakin vielä tyhjäkäyntiä? Istuuko vielä jossakin lääkäri, hoitaja tai hallintohenkilö pyörittelemässä peukaloitaan?

Kun lakisääteisistä sote-palveluista haetaan säästökohteita ja arvioidaan toimipisteitä ja palveluja, pitää tarkastella erityisesti palveluiden käyttöastetta. Onko henkilökunta toimipisteessä täystyöllistetty tai onko mahdollisesti jopa jonoa?

Toimipistettä on kallista pitää auki joka viikonpäivä, jos käyttäjiä on vähän. Ja toisaalta mitään ei säästy ja mahdollisesti vain taksiyrittäjät hyötyvät, jos pelkästään siirretään jokin täydellä käytöllä oleva palvelu ja kaikki sen työntekijät ja asiakkaat talosta toiseen.

Erilaisten ulkopuolisten konsulttien ja hankkeiden sijaan voisi olla vaikuttavampaa tukea arkista perustyötä ja kuunnella sitä tekevien näkemyksiä työn kehittämisestä. Ongelmien ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi kuin vahinkojen paikkaaminen jälkikäteen.

Anja Tiainen

OPO, lähihoitaja

aluevaaliehdokas (vas.)

Kajaani