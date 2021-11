Aluevaaliehdokkaista suuri osa Kajaanista

Kainuussa aluevaalien ehdokasasettelu on hyvässä vauhdissa. Eniten ehdokkaita on tähän mennessä kahminut perussuomalaiset, jolla puheenjohtaja Eila Aavakareen mukaan on jo täysi lista, eli 73 ehdokasta. "Nimet tarkentuvat vielä", Aavakare sanoo.

Perussuomalaisten lisäksi täyttä…