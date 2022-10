Kainuu

Ryhmäraha repi puolueiden rivejä aluevaltuustossa – palvelut säilyvät Kainuun hyvinvointialueella ainakin aluksi entisellään

Julkaistu: 31.10.2022 klo 17:12

Äänin 46–13 Kainuussa otetaan käyttöön ryhmäraha, joka on 3 000 euroa per valtuutettu. Vastustajat pitävät sitä piilopuoluetukena, kannattajat hyvänä keinona osallistaa kansalaisia ja kehittää valtuutettujen osaamista. Vuosittainen kokonaispotti on liki 180 000 euroa.