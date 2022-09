Alussa oli perhe – lauantai-illan elokuvan soinnut soivat elämän alakuloa

Paris, Texas

Yle Teema & Fem klo 21.05

***** Tämän tarinan alussa ei ole suota, kuokkaa eikä Jussia. On vain autiomaa ja uupunut, yksinäinen mies punaisessa lippalakissa.

Tai oikeastaan tarinan alussa oli perhe, joka hajosi palasiksi ympäri laajaa Amerikkaa.

Lippalakkimies on nimeltään Travis. Tämän muisti on hukassa, ja tajukin kohta kankaalla, mutta taskusta löytyvä puhelinnumero johtaa menneisyyden jäljille. Käy ilmi, että Travisilla ( Harry Dean Stanton ) on seitsemänvuotias poika ja vaimo Jane ( Nastassja Kinski ).

Jossain. Tie-elokuvia rakastava saksalaisohjaaja Wim Wenders kertoo jatkon taidokkaasti. Loput Paris, Texasista on maanteitä, risteyksiä, valintoja ja yhä ahtaammaksi käyviä tiloja. Siinä viimeisessä on totuuksien aika. Tilan tuntua on ratkaisevasti myös musiikissa. Ry Cooderin pitkään liukuvat slide-kitaran soinnut soivat elämän alakuloa. (Saksa/USA 1984)

John Wick: Chapter 2

Sub klo 21.00

*** Keanu Reeves joutuu palkkamurhaaja Wickinä palaamaan sen surullisen kuuluisan "vielä yhden keikan" ajaksi. Veret seisauttava toimintatuiske räväytetään päälle Roomassa. Ensiesitys. (USA 2017)

Fighting with My Family

Nelonen klo 1.05

Konttorista, Extrasista ja Hello Ladies -sarjasta tuttu brittikoomikko Stephen Merchant on parimetrinen miehenhuitula, joka rooleissaan on hyödyntänyt paksuja silmälasejaan. Sillä habituksella ei showpainin kehiin nousta, mutta pitkän komedian debyyttiohjaajana Merchant ottaa lajin mukavasti haltuun Tositarina kertoo perheestä, jolle paini on elämäntapa. Perheen tytär Paige saa tilaisuuden näyttää, mihin pystyy.

Samat sanat voi lausua Florence Pughista , joka ottaa goottihenkisen nuoren naisen roolin valloittavasti haltuun. Alan konkari Dwayne "The Rock" Johnson käy kohottamassa elokuvan painiuskottavuutta. Ensiesitys. (Britannia/USA 2019)

Pekka Eronen