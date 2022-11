Älytön ja älykäs ylistys suomen kielelle – Kajaanin kaupunginteatterin uusi farssikomedia vie kotimaisen teatterin alkulähteille

Juha Hurmeen kirjoittama Making of Lea on näyttelijä Perttu Hallikaisen ensimmäinen ohjaus ammattiteatterissa.

Riemukasta menoa ja absurdia huumoria on luvassa, kun Kajaanin kaupunginteatteri ottaa ohjelmistoonsa Making of Lea -näytelmän, jonka on kirjoittanut Finlandia-palkittu kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme .

KOM-teatterissa vuonna 2019 kantaesityksensä saanut farssikomedia vie…