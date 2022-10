Kotimaa

Analyysi: Eduskunnan Nato-päätöksestä alkoi Suomen lännentie, jonka aikana Ukrainan taistelu ajoi Putinin Venäjän romahduksen partaalle – Näin näkökulma kääntyi, osa 3

Julkaistu: 8.10.2022 klo 8:00

Suomi elää "harmaata aikaa" Nato-hakemuksen jättämisen ja viimeisten ratifiointien viipymisen välillä. Putinin Venäjä on joutunut syviin vaikeuksiin Ukrainassa ja venäläisjoukkoja on siirretty hätiin Suomen itärajan takaa. Putinin määräämä liikekannallepano sai kuin saikin sadat tuhannet venäläiselle liikkeelle – pötkimään pakosalle. Ukraina on alueitaan palauttamalla antanut Putinille selkäsaunan.