Analyysi: Habarovskin kuvernöörin pidätys ja murhasyytteet vahvistavat mielikuvaa Venäjän liberaalidemokraateista pääoppositiopuolueena – todellisuudessa räyhäpuolue ei edusta aitoa oppositiota vaan on Kremlin luomus

Venäjän Kaukoidän Habarovskissa ja lähikaupungeissa nähtiin viikonloppuna Venäjän oloissa harvinaisia mielenosoituksia suositun kuvernöörin puolesta. Vuodesta 2018 kuvernöörinä toiminut Sergei Furgal pidätettiin torstaina epäiltynä osallisuudesta liikemiesten murhiin viisitoista vuotta sitten, jolloin hän toimi itsekin liikemiehenä eikä ollut vielä siirtynyt politiikkaan.

Furgalin tapaus on yksi useista korkean tason pidätyksistä ja oikeusjutuista, jotka ovat seuranneet Venäjällä juhannuksen jälkeen kyseenalaisin keinoin läpi runnottua uutta perustuslakia.

Venäjällä kuvernöörit ovat yleensä erittäin epäsuosittuja ja heidän viralta panostaan lähinnä iloitaan. Furgal on saavuttanut suosiota toimenpiteillä, jotka ovat epätavallisia venäläiskuvernöörille. Hän on muun muassa leikannut omaa palkkaansa ja kieltänyt virkamiehiään lentämästä business-luokassa.

Furgalista uutisoitaessa on kerrottu, että hän päihitti taannoisessa kuvernöörikisassa selvin luvuin Kremlin tukeman ehdokkaan. On hyvä muistaa, että tavallisesti kuvernöörivaalien listoille ei päästetä lainkaan Kremlin kannalta epämieluisia ehdokkaita. Kun kuvernöörikisa käydään maan johdon hyväksymien ehdokkaiden välillä, on lopputuloskin hallinnolle mieluisa.

Venäjältä ulkomaille asti levinneet Furgalia koskevat uutiset ovat omiaan terävöittämään mielikuvaa liberaalidemokraateista Venäjän pääoppositiopuolueena. Mediassa on kiinnitetty huomiota siihen, että Furgal toimi aiemmin liberaalidemokraattisen puolueen kansanedustajana.

Todellisuudessa Venäjän liberaalidemokraatit eivät edusta aitoa, ärhäkkää oppositiota vaan niin sanottua systeemioppositiota. Sillä tarkoitetaan virallisissa elimissä toimivaa oppositiota, joka ei oikeasti haasta vallanpitäjiä.

Kommunistinen puolue on maan systeemiopposition toinen näkyvä jäsen. Tosin kommunisteilla tuntuu olevan toiminnassaan liberaalidemokraatteja enemmän liikkumavaraa.

Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen näkyvin hahmo on sen puheenjohtaja Vladimir Zhirinovski . Zhirinovski on luotsannut puoluetta sen perustamisesta eli vuodesta 1989 lähtien. Hänet tunnetaan populistisista, hätkähdyttävistä lausunnoistaan.

Zhirinovski korostaa mielellään venäläisiä arvoja ja kritisoi kärkkäästi nykyolosuhteita. Puolueen tehtävänä on ollut viedä ääniä kommunisteilta ja poliittisen järjestelmän ulkopuolella toimivilta nationalisteilta. Puoluetta pidetään äärikansallisena ja epädemokraattisena.

Liberaalidemokraattisella puolueella on nukkepuolueen maine, sillä käytännössä Venäjällä ylittävät äänikynnyksen ainoastaan maan johdon kelpuuttamat puolueet. Aidoiksi oppositiopuolueiksi pyrkivät puolueet estetään vaalibyrokratialla eli niitä ei kelpuuteta asettamaan ehdokkaita tai jos kelpuutetaankin niin vaalien ääntenlaskentaa manipuloidaan tarvittaessa.

Liberaalidemokraattien edustajilla on tapana äänestää duumassa samalla tavalla kuin valtapuolue Yhtenäisellä Venäjällä eli Kremlin linjaa myötäillen.

On joka tapauksessa täysin poikkeuksellista, että jopa kymmenet tuhannet ihmiset lähtivät protestoimaan Habarovskissa kuvernöörinsä puolesta.

Asiasta tekee vielä epätavallisemman se, että heitä ei viety pois tai pidätetty. On mahdollista, että Moskova pelkää ylilyöntejä yli 6100 kilometriä Moskovasta itään sijaitsevassa Habarovskissa.