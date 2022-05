Kotimaa

Analyysi: Hoitotakuun tiukennus tuotti pettymyksen mielenterveyskriisiä korjaaville – Hallitus pyyhki yli laajasti kannatetun terapiatakuun, jota vihreät ajoivat

Julkaistu: 31.5.2022 klo 19:50

Kun joka kolmas nuori aikuinen kokee elämänsä merkityksettömäksi, yhteiskunnassa on perustavanlaatuinen valuvika. Nuorten on saatava apua mielenterveysongelmiinsa, ja tulevien hyvinvointialueiden päättäjillä on tässä ratkaiseva rooli. Kauniit puheet eivät riitä, eikä ahdistus parane hoitamatta.