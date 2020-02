Ulkomaat

Analyysi: Koronavirus voi uhata vielä kauan – ilmassa on kolme vaihtoehtoa, joista kaksi on erityisen viheliäisiä

Julkaistu: 13.2.2020 klo 19:00

Koronavirukseen kuolleiden ja sairastuneiden määrät hyppäsivät Kiinan ilmoituksissa, joita on viime päivinä kritisoitu. Kansainvälisesti elintärkeä kysymys on, mikä osa Kiinan tiedoista on luotettavaa.