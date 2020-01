Analyysi: Miten Trumpin Iran-isku vaikuttaa Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan? Kansakunta tuskin nykytilanteessa ryhmittyy johtajansa taakse

Presidentti Donald Trump on oma pahin vihollisensa. Kun hän oli viime viikolla määrännyt Iranin vaikutusvaltaisen sotilaskomentajan Qassim Suleimanin surmattavaksi ohjusiskulla Irakin Bagdadiin, Twitterissä lähtivät kiertämään Trumpin omat sanat vuosilta 2011–2012.

Silloin vielä parhaiten tv-tähtenä ja kiinteistösijoittajana tunnettu Trump syytti moneen eri otteeseen presidentti Barack Obamaa siitä, että tämä yrittäisi Iraniin iskemällä varmistaa itselleen toisen presidenttikauden. Trump tuntui pitävän sellaista tekoa täysin mahdollisena – mutta myös todisteena demokraattien kehnoudesta.

"Älkää antako Obaman pelata Iran-korttia uuden sodan aloittamiseksi, jotta hänet valittaisiin toiselle kaudelle. Republikaanit varokaa", Trump tviittasi esimerkiksi 22. lokakuuta 2012.

Jo vuotta aiemmin Trump oli povannut, että Obama aloittaisi sodan Iranissa, koska tämä on heikko eikä osaa neuvotella. "Hänelle ainoa tapa pelastaa kasvonsa on hyökätä Iraniin", Trump mesoi.

"Varmistaakseen uudelleenvalintansa Obama tulee aloittamaan sodan Irania vastaan", Trump naputteli 29. marraskuuta 2011.

Obama valittiin toiselle kaudelle marraskuussa 2012, mutta hän ei iskenyt Iraniin Trumpin tarkoittamalla tavalla. Monet republikaanit syyttivät häntä heikoksi tästäkin syystä. Tosin he olivat syyttäneet myös edellistä demokraattipresidenttiä Bill Clintonia iskujen määräämisestä Irakiin päivää sen jälkeen, kun Clinton oli Monica Lewinsky -seksiskandaalinsa takia pantu virkasyytteeseen joulukuussa 1998. Tuolloin Irakin presidenttinä oli vielä Saddam Hussein .

Oliko Iran-isku sittenkin vaaliase?

Kahdeksan vuotta Obama-tviittiensä jälkeen Trump itse näyttää iskeneen Iraniin, eikä ajoituksen perusteluksi ole löytynyt yksiselitteistä julkistettua syytä, miksi vuosia Pentagonin ja presidenttien pöydällä ollut iskuskenaario toteutettiin juuri nyt.

Ulkoministeri Mike Pompeo tosin on vahvistanut Trumpin viestiä kertomalla, että Suleimani jatkoi juonittelua satojen ellei tuhansien amerikkalaisten tappamiseksi tai haavoittamiseksi. Samalla kun Iranin tiedetään sponsoroineen ja toteuttaneen kansainvälisiä terroritekoja, eikä Suleimania voida pitää rauhankyyhkynä, ja Bagdadissa oli vuoden 2019 viimeisinä päivinä tehty hyökkäyksiä amerikkalaisia sotilaita ja Yhdysvaltojen suurlähetystöä vastaan, kunnollinen "savuava ase" Suleimanin pahoista aikeista amerikkalaisia vastaan juuri nyt puuttuu.

Sen sijaan Trumpin ratkaisun osalta ajoitus on kiinnostava. Yhdysvaltain seuraaviin presidentinvaaleihin on kymmenen kuukautta, Trump on asetettu virkarikossyytteeseen, ja useimpien mielestä hänen vastaehdokkaallaan demokraattien riveistä, Obaman varapresidentillä Joe Bidenilla, on selvästi vahvempi ulkopolitiikkaosaaminen kuin ailahtelevaisena tunnetulla Trumpilla.

Kun Trumpin virkasyytteeseen johtaneita Ukraina-tapahtumia on käsitelty kongressin kuulemisissa, esillä on ollut sananvaihto amerikkalaisten diplomaattien kesken. Siinä eräs heistä kertoo muille, että presidenttiä kiinnostavat Ukrainassa pelkästään vain isot jutut ("big stuff"). Kun asiantunteva virkamies kuvittelisi Venäjän aggression torjumisen olevan Ukrainassa se iso juttu, pian selviääkin, että Trumpille iso juttu on nimenomaan Joe Bidenin pojan saaminen tutkinnan kohteeksi Ukrainassa Trumpin henkilökohtaisten vaaliasetelmien parantamiseksi. Kyseinen vuoropuhelu oli osa virkasyytteen perusteluja.

Tuntuu irvokkaalta mutta välttämättömältä kysyä: yrittääkö Trump pelastaa mahdollisuutensa toiseen presidenttikauteen tekemällä juuri sen, mistä hän Obaman presidenttikaudella elämöi? Voisiko se onnistua?

George W. Bush rakensi liittouman

Yhdysvaltojen politiikassa tunnetaan käsite "rally around the flag" – kansakunnan ryhmittyminen valtiolipun – ja istuvan presidentin – ympärille kansainvälisessä konfliktissa. Edellisestä republikaanipresidentistä George W. Bushista kaksoistorni-iskut ja terrorismin vastainen taistelu tekivät sota-ajan presidentin, jonka sisäpoliittinen arvostelu jätettiin taka-alalle Irakin ja Afganistanin sotatoimien aikana.

Erotuksena Trumpista George W. Bushilla oli kuitenkin vuonna 2003 rinnallaan laaja kansainvälinen liittouma valtioita eli niin sanottu "halukkaiden liittouma". Bush oli aloittanut Irakin sotavalmistelut perustelupuheella YK:ssa.

Seuraajat Obama ja Trump lupasivat kampanjoissaan tuoda joukot kotiin pitkittyneistä sodista. Demokraatit muistuttavat nyt Trumpin toimivan lupaustaan vastaan. Lisäksi Trump toimii kuin yksinäinen cowboy jättäen liittolaisensa pimentoon.

Ylipäällikkö jatkaa kansan jakamista

Trump ei ole Bush, eikä Iranin sotilaskomentajan toiminta ole amerikkalaisten mielissä 9/11. Näin Trump ei ainakaan toistaiseksi näytä saavan kansakunnan laajaa sympatiaa sotatoimilleen. Sellaisen takaisi vasta – karua sanoa – vakava hyökkäys suoraan tavallisia amerikkalaista vastaan omassa maassa tai maailmalla.

Trump on puheillaan ja teoillaan jakanut äänestäjäkunnan kahtia pahemmin kuin kukaan aiempi presidentti. Hänen kykyään strategiseen sodan johtamiseen epäilee moni myös omassa puolueessa republikaaneissa.

Trump näyttää lisäksi ylipäällikön roolissakin jatkavan kahtiajakoa kasvattavia lausumiaan. Puolustusministeriö Pentagon ehti jo ilmoittaa, ettei se valmistele Trumpin loppiaisena uhkaamia iskuja "Iranin kulttuurikohteita vastaan". Ne olisivatkin olleet kansainvälisen oikeuden vastainen sotarikos – joista pidättäytyminen voisi olla yksi asia, joka erottaa Yhdysvallat sen roistovaltioiksi nimeämistä maista.

Trumpin pullistelu ei ole omiaan yhdistämään esimerkiksi demokraattien esivaaleissa kisaavia presidenttiehdokkaita hänen tuekseen.

George W. Bush puhui 9/11-iskujen jälkitunnelmissa "pahuuden akselista", johon kuuluivat maailmanrauhaa uhkaavalla tavalla aseistautuvat Irak, Iran ja Pohjois-Korea. Nyt Trumpilla alkaa olla omakohtaista kokemusta näistä kaikista. Meriitit tilanteen parantamisesta ovat kuitenkin vähäisiä.

Trump on kertonut harkitsevansa Suleimanin surmaamispäätöksen takana olleiden tiedustelutietojen julkistamista.