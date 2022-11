Ulkomaat

Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen venäläisohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Julkaistu: 16.11.2022 klo 10:22

Olipa Puolan itärajan läheisyydessä tapahtuneen tappavan räjähdyksen syy mikä tahansa, pohjimmiltaan sen aiheuttaja on Venäjän sota Ukrainaa vastaan. Sen aikana on ammuttu tuhansia ohjuksia, usein siviilikohteisiin. Naton kokous on hälytetty koolle kello 11:ksi Suomen aikaa.