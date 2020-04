Kotimaa

Analyysi: Nyt ei ole vastakkainasettelun aika – presidentin ja pääministerin sanaharkan takana on politiikka, analysoi Unto Hämäläinen

Julkaistu: 1.4.2020 klo 10:56

Sanna Marin ja Sauli Niinistö ovat perustuslain yhteistyöhön velvoittamia. Yksi maamme kokeneimmista politiikan toimittajista Unto Hämäläinen arvioi kirjoituksessaan Lännen Medialle, mistä pääministerin ja presidentin eriparisuudessa on kysymys. Ratkaisun on hänen mukaansa pakko löytyä – kuten 90-luvun lamassa sellaisen löysivät Mauno Koivisto ja Esko Aho.