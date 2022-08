Ulkomaat

Analyysi: Paniikki valtaa alaa Putinin sisäpiirissä, kun kumppaniksi kaivataan Talebania ja Pohjois-Koreaa – Tässä syitä Venäjän talousväen epätoivolle

Julkaistu: 15.8.2022 klo 17:05

Venäjälle ratkaisevan tärkeitä kaasuyhtiöitä – Gazpromia ja Novatekia – vaivaa väkivaltaisten perhesurmien suma. Putin on julistanut, että lännen pakotteiden kiertämiseksi Venäjälle nousee "korvaava teollisuus". Länsituotteiden puutetta paikkaavan tuonnin arvo on ollut kesällä miljardeja euroja kuussa. Venäjän kaupoista ovat talouslehti Kommersantin mukaan loppumassa esimerkiksi laatukuulokkeet, joita ilman musiikkia on vaikea tuottaa.