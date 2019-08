Analyysi: Porvoon tapahtumat nousivat otsikoihin myös Ruotsissa - Poliisin niukka tiedotuslinja on polttoainetta spekulaatioille

Porvoon poliisiampumisista uutisoitiin Ruotsin suurimmissa medioissa heti tapahtumien jälkeen. Kaikkiin maan medioihin tapaus levisi, kun epäiltyjen vahvistettiin olevan Ruotsin kansalaisia. Poliisin niukka tiedotuslinja on ruokkinut spekulaatioita, kirjoittaa Lännen Median Ruotsin-avustaja Hanna Tuulonen.

Ruotsissa uutisten kommenttipalstalla keskustelu epäiltyjen motiiveista käy kuumana. Ilmeisesti Ruotsin poliisi pitää asiassa kuitenkin samanlaista tiukkaa linjaa kuin Suomen poliisi, sillä toistaiseksi paikallisissa medioissa ei ole julkaistu mitään Ruotsin viranomaisten tai asiantuntijoiden kommentteja tai analyysejä tapahtuneesta.

Sekä Suomessa että Ruotsissa yleinen käsitys tuntuu kuitenkin olevan, että epäillyt ovat ammattirikollisia. Väitettä perustellaan erityisesti sillä, että tämän hetken tietojen mukaan tekijät avasivat tulen poliiseja kohti heti. Myös Tampereen ja Ylöjärven välillä tapahtunut pako ja sen toteutustapa voivat viitata järjestäytyneeseen ja suunniteltuun toimintaan.

Kuten Suomessa, myös Ruotsissa ollaan erityisen kiinnostuneita teon motiiveista. Mahdollisina selityksinä on pidetty rikollisjärjestön ansaa, pieleen mennyttä arvokuljetusryöstöä tai kostoa.

Suomessa on viimeisen 10-15 vuoden aikana tehty useita arvokuljetusryöstöjä ja ryöstön yrityksiä, joissa tekijänä on ollut ruotsalainen.

Porvoon tapahtumien kulku, tekotapa ja se että poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä, viittaavat kuitenkin muihin syihin. Myös tapahtumien ajankohta myöhään lauantaiyönä ja sijainti syrjäisellä teollisuusalueella ovat erikoisia mahdollista arvokuljetusryöstöä ajatellen.

Toinen - ja Ruotsissa suositumpi - teoria on, että tapaus liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja mahdollisesti jengeihin. Suomen ja Ruotsin välillä on useita yhteisiä rikollisryhmiä ja on mahdollista, että ne ovat tehneet teon suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyötä.

Järjestäytyneen rikollisuuden teoriaan kytkeytyy myös kysymys siitä, oliko teko kohdistettu nimenomaan ammunnan uhreiksi joutuneita poliiseja kohtaan vai yleisesti Suomen poliisia kohtaan.

Niin kauan kuin tapauksesta ei tiedetä lisää, spekulaatio aiheen ympärillä jatkuu kummassakin maassa. Netin keskustelupalstoille on jo löydetty kaksi kuvaa epäillyistä tekijöistä ja odotettavissa on, että pian myös tekijöiden nimet ja kytkökset ovat tiedossa - ainakin epävirallisesti.