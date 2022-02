Analyysi: Sauli Niinistö puhuu jo avoimesti Nato-polusta – Venäjä hakee voimaa järjettömyydestä, jolla hämmennetään länsimaita

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää selvänä, että keskustelu Nato-jäsenyydestä vilkastuu. Professori Pami Aalto näkee Niinistön avaavan polkua Nato-jäsenyyden hakemiseen. Venäjän rahoittama Fennovoiman ydinvoimala vaatii presidentin mukaan nyt perusteellisen turvallisuusselvityksen. Tie on auki energiasanktioille, sillä Saksa laittoi jo Nord Stream 2:n jäihin.

Presidentti Vladimir Putinin järjettömältä vaikuttava sotapolitiikka on päämäärätietoista toimintaa, jolla länsi on saatu onnistuneesti sekaisin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän politiikka on epäjohdonmukaisen johdonmukaista.

– Johdonmukaisuus on…